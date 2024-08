IL “DECOUPLING” È GIÀ REALTÀ – IL TENTATIVO DI “SGANCIARSI” DALL’ECONOMIA CINESE È UN FATTO. PECHINO HA REGISTRATO UN CROLLO DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI: NEL SECONDO TRIMESTRE DEL 2024 SONO ARRIVATI 14,8 MILIARDI IN MENO DALL’ESTERO – SOLO LA GERMANIA, CHE STORICAMENTE HA UN RAPPORTO STRETTISSIMO CON IL DRAGONE (GRAZIE, MERKEL), RESISTE – IN COMPENSO, SONO I CINESI CHE ESPATRIANO PER FARE SHOPPING: I LORO INVESTIMENTI ALL’ESTERO HANNO RAGGIUNTO QUOTA 71 MILIARDI (+80% IN UN ANNO)…

Estratto dell’articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

XI JINPING

Gli investitori stranieri continuano a non avere molta fiducia nei confronti della seconda economia mondiale. La Cina ha registrato un deflusso record di 14,8 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri nel secondo trimestre […].

Dopo aver toccato il massimo storico di 107,2 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, gli investimenti diretti esteri (Ide) in Cina hanno […] cominciato a crollare: scendendo a 37,8 miliardi nel trimestre successivo […] e poi registrando il primo segno meno in assoluto nel terzo trimestre dello scorso anno, quando si registrò un deflusso netto di 12,1 miliardi di dollari. Per tutto il 2023 gli afflussi netti di Ide erano scesi al minimo storico da 23 anni a questa parte.

cinesi costruiscono volkswagen 2

A rendere meno attrattiva […] la Cina […] hanno pesato - e pesano - fattori come la prolungata chiusura per il Covid, la guerra commerciale tra Pechino e Washington, le tensioni geopolitiche e soprattutto la situazione non rosea dell’economia del Dragone.

Xi Jinping sa che per rilanciare l’economia cinese ha bisogno degli investimenti stranieri. Per questo Pechino sta provando a mostrarsi aperta. Già la scorsa estate la leadership comunista aveva presentato un documento in 24 punti nel quale si prometteva che le aziende estere avrebbero ricevuto lo stesso livello di sostegno governativo di cui godono quelle nazionali.

angela merkel con xi jinping

E quest’anno […] ci si impegna a rendere più facili […] gli investimenti azionari e le operazioni di venture capital […]. «Secondo i dati, uno dei principali fattori che hanno contribuito al deflusso netto nel secondo trimestre è stato il calo di 22 miliardi di dollari delle partecipazioni degli investitori stranieri nel debito societario cinese, il più grande calo mai registrato. I dati mostrano anche che i fondi netti esteri allocati in azioni cinesi sono scesi a 7,3 miliardi di dollari », scrive la rivista Caixin.

In controtendenza ci sono invece le imprese tedesche che stanno aumentando gli investimenti in Cina nonostante la diversificazione chiesta da Berlino. I dati forniti al Financial Times dalla Bundesbank mostrano investimenti diretti in Cina nella prima metà dell’anno a 7,3 miliardi di euro, rispetto ai 6,5 miliardi dell’intero 2023. Investimenti in gran parte guidati dalle grandi case automobilistiche.

xi jinping angela merkel

A crescere sono infine gli investimenti cinesi all’estero: 71 miliardi di dollari nel secondo trimestre, +80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Soprattutto da parte di aziende che operano in settori in cui la Cina è leader tecnologico come i veicoli elettrici, le batterie e l’energia solare.

GIORGIA MELONI XI JINPING XI JINPING cinesi costruiscono volkswagen cinesi costruiscono volkswagen 1 cinesi costruiscono volkswagen 3 XI MAS - MEME BY EMILIANO CARLI