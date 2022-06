20 giu 2022 11:35

LA “DIVERSIFICAZIONE” ALL’ITALIANA: PASSIAMO DALLA PADELLA RUSSA ALLA BRACE QATARINA – PER SGANCIARCI DALLA DIPENDENZA DAL GAS DI PUTIN, ENI ACCELERA CON UNA “ALLEANZA STRATEGICA” CON IL QATAR: IL GRUPPO ITALIANO E’ STATO SCELTO COME PARTNER PER ESPANDERE L’ESPORTAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO DI DOHA DAGLI ATTUALI 77 MILIONI DI TONNELLATE ALL'ANNO A 110 MILIONI - IL PROGETTO (DENOMINATO NORTH FIELD EAST), È IL PIÙ GRANDE AL MONDO, PREVEDE INVESTIMENTI PER 28,7 MILIARDI E LA PRODUZIONE DOVREBBE INIZIARE ENTRO IL 2025 – SOLO CHE FINO ALLO SCORSO IL QATAR ERA SOTTO SANZIONI CON L’ACCUSA DI SOSTENERE IL TERRORISMO ISLAMICO…