“GUCCI NON È PIÙ ALESSANDRO MICHELE E QUESTI NON È PIÙ GUCCI” – QUIRINO CONTI: “IL RE NON È PIÙ SUL SUO TRONO. E LA NOBILE FLUIDITÀ DI QUESTO TEMPO, CHE EBBE IN LUI IL PRIMO E SOLO INTERPRETE, PIANGE ORFANA IL SUO CANTORE – LA MODA È COSÌ: TROPPO DANARO E MAI SAZI LIVORI; PER ASSENZA DI MISURA E DI CONSAPEVOLEZZA - CI SARÀ PURE NELL’UNIVERSO UN’ISOLA FELICE DOVE GLI STILISTI DI GENIO POSSANO VIVERE NEL LORO PARADISO PERDUTO. SENZA L’OSCURA OMBRA ADDOSSO DELL’INGORDO PROPRIETARIO.…” - VIDEO

QUIRINO CONTI

Quirino Conti per Dagospia

Era nell’aria. Tra frasi spezzate e sibillini sospiri di rimpianto. Cosicché oggi in molti si fregiano di averlo saputo per primi. Come se da un Conclave in corso fosse venuto fuori, chissà come, il Nome Fatidico. Certo è che il mondo ne è restato allibito, quasi senza parole. Come per la manzoniana morte del Bonaparte.

Gucci non è più Alessandro Michele e questi non è più Gucci. Dunque che le bandiere scendano a mezz’asta: il Re non è più sul suo trono. E la nobile fluidità di questo tempo, che ebbe in lui il primo e solo interprete, piange orfana il suo cantore.

Così come quando Yves rivestì la nuova femminilità all’orizzonte, e dopo di lui Armani; ora l’ermafrodita bellezza nel nuovo millennio non ha più il suo Vate.

alessandro michele

La storia è semplicissima: simmetrica e quasi ricalcata sulle vicende Galliano-Arnault. Quando uno stilista non lo è in maniera sufficientemente insufficiente, guai. Il capitano del bastimento avrà prima o poi la tentazione di disfarsi di un simile pericoloso materiale incandescente.

Tanto che ora il longilineo Arnault si bea rasserenato dell’affettuosa Chiuri: che per concedergli sonni tranquilli, vaga tra questo e quello per la felicità dei mediocri. Calma piatta.

Lo scrivemmo a suo tempo: i sonni tranquilli del magnate e dei suoi azionisti mal si conciliano con il talento e con la desolazione del suo talamo vuoto.

Preferire la castità all’eros, pur legittimamente, non consente poi di lamentarsene, per l’assenza della più Marilyn degli stilisti.

francois henri pinault marco bizzarri alessandro michele

Senza Galliano, infatti, la fiamma del talento in quella casa si spense per sempre.

Ora vedremo, nella sua stanza vuota, il pinnacolare Bizzarri lavorare in assenza del suo motore immobile: che tutto muoveva e tutto rendeva modernità.

Ma la Moda è così: troppo danaro e mai sazi livori; per assenza di misura e di consapevolezza.

Di cuore auguriamo ad Alessandro Michele migliore sorte di quella toccata a Galliano.

Ci sarà pure nell’universo un’isola felice dove gli Stilisti di genio possano vivere nel loro Paradiso perduto. Senza l’oscura ombra addosso dell’ingordo proprietario.

