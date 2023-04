24 apr 2023 15:46

“ITA AIRWAYS” NON RIESCE A DECOLLARE NEPPURE CON I TEDESCHI! - L’INGRESSO DI LUFTHANSA NEL CAPITALE DELLA COMPAGNIA ITALIANA È STATO RIMANDATO! NONOSTANTE L’AFFARE FOSSE STATO DATO PER FATTO, LE TRATTATIVE CON IL GOVERNO PROSEGUONO: I COLLOQUI, SPIEGA UN PORTAVOCE DEI CRUCCHI, SONO SULLA BUONA STRADA, MA NON SI SAREBBERO ANCORA CONCLUSI…