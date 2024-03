“SU ITA-LUFTHANSA NON ABBIAMO UN PIANO B” – ANTONINO TURICCHI, PRESIDENTE DI ITA AIRWAYS, RIVELA CHE L'OPERAZIONE DI FUSIONE CON I TEDESCHI È L'UNICA OPZIONE DETTATA DAL GOVERNO: “NON CAPIAMO I TIMORI DELL’UNIONE EUROPEA. NESSUNO VA A RIDURRE AEREI E LE ROTTE AUMENTANO” – LA VERITÀ È CHE LO STOP ARRIVA DALLA COMMISSARIA ALLA CONCORRENZA, MARGRETHE VESTAGER CHE, TITILLATA DA MACRON, È SEMPRE IN PRIMA FILA QUANDO C’È DIFENDERE AIR FRANCE…

ITA, PERDITA 2023 GIÙ A 5 MILIONI, RICAVI 2,4 MILIARDI

(ANSA) - Migliorano i conti di Ita Airways nel 2023. La compagnia archivia l'anno con una perdita netta di 5 milioni di euro, in miglioramento di 481 milioni rispetto al 2022. I ricavi totali sono stati pari a 2,4 miliardi mentre l'Ebitda è positiva per 70 milioni. I passeggeri trasportati sono stati circa 15 milioni (+47%). Il break even è stato raggiunto con un anno di anticipo. "Si tratta di risultati estremamente positivi", ha detto il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, nella conferenza stampa di presentazione dei risultati 2023.

TURICCHI, 'ITA CAPACE DI SVILUPPO FINANZIARIO ED ECONOMICO'

(ANSA) - "L'azienda ha saputo svilupparsi dal lato economico e dal lato finanziario, questa è stata la chiave fondamentale, pur non potendo beneficiare dell'aumento di capitale, e consente a questa azienda di crescere". Lo ha detto il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, durante la presentazione dei risultati 2023.

TURICCHI, 'SU ITA-LUFTHANSA NON ABBIAMO UN PIANO B'

(ANSA) - "Non abbiamo un piano B perché crediamo fortemente nel piano A e la dimostrazione è nei risultati che stiamo portando avanti. Credo fortemente in questo matrimonio". Lo ha detto il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, circa la fusione con Lufthansa, dove Ita è una "promessa sposa". Questa "non è un'operazione per il salvataggio di Ita, per l'azionista Mef questa è un'operazione per far crescere Ita", ha spiegato il presidente e "questo è quello vogliamo sottolineare presso la Commissione europea. Il consolidamento è lo strumento per avere operatori più forti", ha concluso Turicchi.

TURICCHI, 'NON CAPIAMO I TIMORI DELL'UE SU ITA-LUFTHANSA'

(ANSA) - "Attraverso quest'operazione nessuno va a ridurre aerei, le rotte aumentano, gli aerei aumentano e quindi non riusciamo a percepire come mai c'è la preoccupazione da parte del regulator che questa operazione vada a detrimento del consumatore, abbiamo un forte elemento motivazionale nel dimostrare questa visione con la Commissione". Lo ha detto il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, circa i rilievi dell'Ue sull'operazione con Lufthansa.

TURICCHI, NON POSSIAMO TAGLIARE 8 ROTTE A LUNGO RAGGIO SU 15

(ANSA) - "Sul lungo raggio siamo cresciuti in modo importante ma abbiamo 15 rotte e dire che sono problematiche 8 di queste è per noi un numero importante quindi vogliamo far ridurre questo numero". Lo ha detto il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, circa i rilievi della Commissione sulle rotte a lungo raggio nell'ambito dell'operazione con Lufthansa.

TURICCHI, 'DECISONE DELL'UE PUÒ SLITTARE A FINE GIUGNO'

(ANSA) - La decisione della Commissione Ue sull'operazione Ita-Lufthansa potrebbe slittare dal 6 giugno al 26-27 giungo. Lo ha indicato il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi.

TURICCHI, 'NESSUN NUMERO SU SLOT, APERTI A CONFRONTO CON UE'

(ANSA) - "Asticella? Non abbiamo messo asticelle sui numeri, siamo molto aperti al confronto e quando si tratterà di discuterne metteremo un numero di slot che riterremo sufficiente per fronteggiare le preoccupazioni della Commissione Ue". Lo ha detto il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, circa i rilievi sollevati dall'Ue sull'operazione Ita-Lufthansa.

