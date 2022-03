4 mar 2022 15:42

“ITA” NUOVA - È SEMPRE PIÙ VICINO L’ACCORDO PER L’INGRESSO DI MSC E LUFTHANSA NEL CAPITALE DELLA COMPAGNIA NATA DALLE CENERI DI ALITALIA: IERI IL GOVERNO HA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO PER L’APERTURA DEL CAPITALE DELLA COMPAGNIA E COSÌ LA LUNEDÌ LA DATA ROOM SARÀ ACCESSIBILE A TUTTI GLI INTERESSATI. COMPRESE LE CORDATE AIRFRANCE-KLM E DELTA. CHE PERÒ SONO CONSIDERATE POCO PIÙ CHE AZIONI DI DISTURBO…