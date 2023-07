“NOI CI RAFFORZIAMO. UNICREDIT? LA VEDO DALLA FINESTRA” – LA BATTUTA DI CARLO MESSINA, AD DI INTESA SANPAOLO, DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA “FIDEURAM DIRECT”. L’EVENTO SI È TENUTO AL GRATTACIELO “GIOIA22”, A MILANO, DA DOVE SI VEDE ANCHE IL PALAZZO DELLA BANCA CONCORRENTE: “È LA SECONDA VOLTA IN MENO DI UN MESE CHE VENGO SU QUESTO PALCO E MI FATE VEDERE DALLA FINESTRA, IN LONTANANZA, LA SCRITTA UNICREDIT…”

carlo messina presentazione fideuram direct advisor al grattacielo gioia22 di milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, scherza su Unicredit durante la presentazione di Fideuram Direct, servizio di consulenza finanziaria digitale, in corso nel grattacielo "Gioia22" a Milano, dalle cui finestre si vede anche il palazzo di Unicredit.

"E' la seconda volta in meno di un mese che vengo su questo palco e mi fate vedere dalla finestra in lontananza la scritta di Unicredit. La soddisfazione è che noi rafforziamo la nostra presenza", ha detto, sorridendo e aggiungendo di avere voluto fare una battuta "per gioco". Tuttavia, ha aggiunto Messina, "dal punto di vista di quello che facciamo come BANCA, però, essere di fronte ad altri soggetti BANCAri, mette ancora più in evidenza la differenza tra il nostro gruppo e gli altri competitor".

