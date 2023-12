“OCCORRE EVITARE INUTILI DANNI ALL’ECONOMIA E RISCHI PER LA STABILITÀ FINANZIARIA” – FABIO PANETTA, ALLA PRIMA USCITA DA GOVERNATORE DI BANKITALIA, LANCIA L’ALLARME PER LA POLITICA MONTARIA DELLA BCE: “LE CONDIZIONI DOVRANNO RIMANERE RESTRITTIVE PER IL TEMPO NECESSARIO A CONSOLIDARE LA DISINFLAZIONE, MA LA DURATA DI QUESTA FASE POTREBBE ESSERE PIÙ BREVE QUALORA…”

Eurozona, nuovo calo dell'inflazione a novembre che scende al 2,4% su anno. Panetta: "È una buona notizia"



Ecco come il neo-governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha accolto la notizia, durante il suo intervento al convegno per il 60° compleanno di Iccrea pic.twitter.com/hKMu2G5aGH — Class CNBC (@classcnbc) November 30, 2023

Estratto dell’articolo di Mariarosaria Marchesano per “il Foglio”

fabio panetta iccrea 1

“In Italia va soprattutto ridotto il debito pubblico in rapporto al prodotto. Un debito elevato sottrae risorse alle politiche anticicliche, agli interventi sociali e alle misure in favore dello sviluppo; accresce il costo dei finanziamenti per le imprese private riducendone la competitività e l’incentivo a investire; rende la nostra […] l’intero paese vulnerabili ai movimenti erratici dei mercati finanziari”.

Esordisce così, mettendo il dito nella piaga, Fabio Panetta al suo primo intervento pubblico da governatore della Banca d’Italia tenuto al convegno dell’Iccrea sul credito cooperativo. Il suo è un appello che arriva in un momento particolarmente delicato per il governo, la cui politica fiscale continua a destare preoccupazioni per la sostenibilità del debito pubblico […].

FABIO PANETTA CHRISTINE LAGARDE

[…] Panetta sottolinea che l’economia del paese soffre da oltre due decenni della stagnazione della produttività del lavoro, a fronte di un aumento annuo dell’1 per cento che si registra nell’Eurozona. […]

[…] Insomma, il rilancio dell’economia italiana, secondo il governatore, passa per un sentiero che va dagli investimenti alla produttività. Considerando, inoltre, le prospettive demografiche, “l’occupazione potrà dare un contributo tutt’al più nullo, anche negli scenari più favorevoli” (questo perché, come rileva l’Istat, la popolazione in età da lavoro si ridurrà del 16 per cento nei prossimi vent’anni).

fabio panetta iccrea 3

[…] Quando era nel board della Bce, Panetta ha combattuto da “colomba” contro i “falchi” quando gli interventi di politica monetaria gli sembravano troppo restrittivi. Ieri si è preso la soddisfazione di dire che il calo della corsa dei prezzi “è una buona notizia”, osservando che “l’attuale livello dei tassi è sufficiente per arrivare al livello dell’inflazione del 2 per cento”.

Per Panetta “le condizioni monetarie dovranno rimanere restrittive per il tempo necessario a consolidare la disinflazione”. Ma aggiunge anche che “la durata di questa fase dipenderà dall’evoluzione delle variabili macroeconomiche. Potrebbe essere più breve qualora la persistente debolezza dell’attività produttiva accelerasse il calo dell’inflazione”.

fabio panetta iccrea 2

Stando ai dati di novembre, con un calo dei prezzi superiore alle attese, il momento indicato in questa previsione sembra prossimo. Non è un caso, che la sua relazione sia intitolata “Disinflazione dell’area euro e opportunità per l’economia italiana”, quasi a tirare le fila della stretta monetaria e degli effetti che potrebbero andare oltre gli auspici, almeno per un paese indebitato come l’Italia per il quale la decrescita per effetto di tassi troppo alti può essere fatale.

IGNAZIO VISCO FABIO PANETTA

“Occorre evitare inutili danni per l’attività economica e rischi per la stabilità finanziaria, che finirebbero oltretutto per mettere a rischio la stessa stabilità dei prezzi. A tale riguardo, la trasmissione degli impulsi monetari alle condizioni di finanziamento si sta rivelando più forte di quanto era stato previsto”. Per questo, secondo Panetta, bisogna procedere con cautela nella “normalizzazione del bilancio dell’Eurozona”. Un messaggio, questo, diretto a Francoforte.

CHRISTINE LAGARDE FABIO PANETTA GIANCARLO GIORGETTI PIERRE GRAMEGNA