ANDATE E INDEBITATEVI TUTTI – TRA L'IMPENNATA DELL’INFLAZIONE E GLI STIPENDI FERMI DA 30 ANNI, SEMPRE PIÙ ITALIANI FANNO ACQUISTI A RATE PER CERCARE DI FAR QUADRARE I BILANCI FAMILIARI – AMAZON CONSENTE IL PAGAMENTO IN 12 SOLUZIONI A TASSO ZERO, PAYPAL PROPONE TRE TRANCHE SENZA INTERESSI. CI SONO POI SCALAPAY, KLARNA E CLEARPAY… – MA ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI “NASCOSTE” E AI COSTI DELLE CARTE REVOLVING, CHE ARRIVANO A UN TASSO MEDIO DEL CREDITO DEL 25%...