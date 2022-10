“QUANDO HAI UN DEBITO PUBBLICO COME IL NOSTRO, NON PUOI AVERE UNA POLITICA DI BILANCIO AD AMPIO SPETTRO” – IL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA, IGNAZIO VISCO, A MARGINE DEI LAVORI DEL FMI: “LE DUE PAROLE D’ORDINE DELLE BANCHE CENTRALI SONO TEMPORANEO E MIRATO: È MOLTO DIFFICILE” – “IN ITALIA C’È UN FORTE RALLENTAMENTO DELL’ECONOMIA, DOPO UN ANNO MEGLIO DEL PREVISTO. PER L’ANNO PROSIMO SARÀ DIFFICILE ANDARE MEGLIO DI COME PENSIAMO, CIOÈ VICINO A UNA CRESCITA SOSTANZIALMENTE NULLA. L’INFLAZIONE CAUSA LA CADUTA DELL’ECONOMIA…”

(ANSA) - In Italia "c'è un forte rallentamento dell'economia dopo un anno che è stato meglio del previsto. Questi mesi fino all'estate sono andati molto meglio nonostante gli effetti gravissimi dell'aumento del prezzo dell'energia. Per l'anno prossimo sarà molto difficile andare molto meglio di come noi pensiamo, cioè vicino a una crescita sostanzialmente nulla. Il Fmi è un po' più pessimista. In realtà l'incertezza intorno a queste previsioni è molto alta: non possiamo prenderle come puntuali". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale. (ANSA).

(ANSA) - "Non è la politica monetaria che causa la caduta dell'economia. E' l'inflazione che causa la caduta dell'economia perché porta via potere di acquisto, redditi. La crisi Ucraina porta via certezza anche nel commercio internazionale". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a margine dei lavori del Fmi. "Non è la politica monetaria che crea questa crisi: la politica monetaria cerca di evitare che la crisi porti a una spirale che avrebbe effetti negativi fortissimi e strutturali", mette in evidenza Visco.

(ANSA) - "Le due parole d'ordine delle banche centrali sono temporaneo e mirato: è molto difficile. E' evidente che non puoi avere una politica di bilancio ad ampio spettro quando hai un debito pubblico come quello che abbiamo noi". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a margine dei lavori del Fmi.

