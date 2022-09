“IL RISCHIO RECESSIONE NON SI PUÒ ESCLUDERE” – L’EUROGRUPPO SVELA IL SEGRETO DI PULCINELLA: LA COMBO TRA INFLAZIONE, RIALZO DEI TASSI, EMERGENZA ENERGETICA PUÒ FARE MOLTO MALE ALL’ECONOMIA DELLA ZONA EURO – VENERDÌ SI RIUNIRANNO I MINISTRI DELLE FINANZE DEI PAESI CON LA MONETA UNICA: “STIAMO FACENDO DEL NOSTRO MEGLIO AFFINCHÉ IL RISCHIO NON SI CONCRETIZZI…”

Paschal Donohoe

(ANSA) - Il rischio di una recessione dell'eurozona "non si può escludere". E' quanto ha spiegato un alto funzionario dell'Ue in vista della riunione dell'Eurogruppo prevista venerdì a Praga. Tra i dossier che i ministri delle Finanze dell'eurozona affronteranno ci sarà quello del "coordinamento delle politiche fiscali" rispetto alle ripercussioni della crisi energetica e inflattiva conseguenti alla guerra in Ucraina. "Noi - ha aggiunto l'alto funzionario - stiamo facendo del nostro meglio affinché il rischio di una recessione non si concretizzi".

Italia Crac EURO CRAC