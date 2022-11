16 nov 2022 12:14

“L’INFLAZIONE NON PUÒ ESSERE ELIMINATA ATTRAVERSO VANE RINCORSE TRA PREZZI E SALARI” – IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, IGNAZIO VISCO, INSISTE A DIRE CHE L’AUMENTO DEI PREZZI NON SI COMBATTE AUMENTANDO GLI STIPENDI. QUINDI QUAL È LA RICETTA? LASCIARE CHE GLI ITALIANI NON RIESCANO AD ARRIVARE ALLA FINE DEL MESE PER COLPA DEI RINCARI E ASPETTARE CHE PASSI “A NUTTATA”?