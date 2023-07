ALLA “SANTA” SERVIREBBE UN MIRACOLO – NUOVI GUAI PER DANIELA SANTANCHÈ: UNA TRENTINA DI EX DIPENDENTI DELLA “KI GROUP”, ALTRA SOCIETÀ CHE FACEVA CAPO ALLA MINISTRA DEL TURISMO, ACCUSA L’AZIENDA DI NON AVER VERSATO I CONTRIBUTI – I RACCONTI DEI DIPENDENTI: “MI COSTAVA PIÙ UN AVVOCATO CHE VENIRNE A CAPO. RICORDO LE RIUNIONI IN CUI LA SANTANCHÈ RAMPOGNAVA GLI AGENTI” – AGENTI E IMPIEGATI RISCHIANO DI RIMANERE A BOCCA ASCIUTTA PERCHÉ TUTTI I CREDITI SONO CONGELATI DA LUGLIO 2022…

Estratto da www.open.online

DANIELA SANTANCHE MOSTRA IL DITO MEDIO

Un’altra società di Daniela Santanchè finisce sulla graticola. Una trentina di ex dipendenti di Ki Group hanno bussato alla porta dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Enasarco. Allo scopo di verificare se siano stati versati i contributi. Oltre a compensi e Tfr. Ki Group doveva versarli dal 2020. L’ultima a presentarsi a Torino, dove ha sede l’azienda, è stata Raffaella Caputo.

Il Fatto Quotidiano fa sapere che era un’impiegata amministrativa dal 2022. Ha ricevuto una lettera di licenziamento nel 2022. E aspetta 35 mila euro di Tfr. «Abbiamo chiesto alla Guardia di Finanza di verificare se hanno versato almeno la quota dipendente che trattenevano in busta paga. Altrimenti sarebbe appropriazione indebita».

DIMITRI KUNZ E DANIELA SANTANCHE AL TWIGA NEL 2016

Non è l’unica. Marco Scotto, agente di vendita, ha accumulato crediti per 111.318 euro. « Enasarco vede il versato e non ciò che è da versare, ma dai miei conteggi mancano anche 2.088 euro di contributi per il 2021-22», racconta.

Claudia Micucci, agente per il Lazio, deve avere 3 mila euro: « Mi costava più un avvocato che venirne a capo. Ricordo le riunioni in cui la Santanchè rampognava gli agenti con quei paragoni azzardati. Ma il problema era che non li pagava, se non dietro sollecito, come i fornitori. La merce non arrivava in magazzino e i clienti non compravano più articoli».

[…] Altri lamentano cifre più alte. E non possono versarli da sé subito: devono passare due anni dalla dichiarazione di fallimento. Il rischio è che alla fine rimangano a bocca asciutta. Tutti i crediti, compresi quelli esecutivi in forza di decreti ingiuntivi, sono congelati dal 29 luglio 2022. Per dipendenti e creditori si era aperta la strada dell’istanza di liquidazione giudiziale.

GLI ASSETTI SOCIETARI DEL TWIGA

In 12, 7 agenti e 5 impiegati, la depositano al tribunale chiedendo 450mila euro di spettanze. Ma pochi giorni prima i legali di Ki avevano inviato alla seconda sezione civile una proposta di concordato semplificato liquidatorio che congela per la seconda volta le spettanze creditizie. «All’Inps ci hanno spiegato che Ki ha ottenuto la moratoria di un anno con pagamento a rate dei debiti previdenziali, per cui eventuali irregolarità non risultano, ma pare che neppure la prima rata sia stata pagata», dice Monica Lasagna, 52 anni, ufficio vendite.

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA dimitri kunz daniela santanche al twiga 7 foto di whoopsee DANIELA SANTANCHE IN COSTUME MELONI DI LOTTA E DI GOVERNO - VIGNETTA BY VAURO daniela santanche all assemblea generale di confagricoltura 4 daniela santanche all assemblea generale di confagricoltura 3 LA VILLA DI FORTE DEI MARMI COMPRATA E RIVENDUTA DALLA MOGLIE DI IGNAZIO LA RUSSA DANIELA SANTANCHE