11 lug 2023 16:56

“LA SOCIAL CARD DEL GOVERNO VALE UN CAFFÈ AL GIORNO. È UNO SCHIAFFO ALLA DIGNITÀ DELLE PERSONE” – LA CGIL STRONCA LA CARTA “DEDICATA A TE”, VARATA DAL GOVERNO MELONI PER DARE UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: “È SEMPLICEMENTE UN CONTRIBUTO UNA TANTUM DI 383 EURO PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI. PRIMA SI CANCELLA IL REDDITO DI CITTADINANZA, RISPARMIANDO 2,7 MILIARDI. POI SI PREVEDE UNO STANZIAMENTO DI MEZZO MILIARDO PER UNA MISURA DALL’IMPATTO RISIBILE”