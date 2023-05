12 mag 2023 08:09

“SONO ENTUSIASTA: HO TROVATO UN NUOVO CEO PER TWITTER. LEI INIZIERÀ TRA 6 SETTIMANE” – ELON MUSK LASCIA LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DOPO IL SONDAGGIO (LANCIATO DA LUI) DI DICEMBRE IN CUI IL 57,5% DEGLI UTENTI VOTÒ PER FARLO DIMETTERE. E ANNUNCIA CHE AL SUO POSTO ARRIVERÀ UNA DONNA, MA SENZA FARE IL NOME – SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL” SI TRATTA DI LINDA YACCARINO, DA OLTRE 10 ANNI CAPO DELLA PUBBLICITÀ DI “NBCUNIVERSAL” – IL TITOLO TESLA FESTEGGIA IN BORSA