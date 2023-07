“IL TESTAMENTO DI SILVIO BERLUSCONI? NON CI SARANNO SORPRESE” - FEDELE CONFALONIERI GETTA ACQUA SUL FUOCO E SPEGNE OGNI IPOTESI DI TERREMOTO NEL GRUPPO DEL CAV: “ESCLUDEREI QUALSIASI RIPERCUSSIONE IN FAMIGLIA E SULL'ASSETTO DELLE AZIENDE CONTROLLATE O PARTECIPATE DA FININVEST”

Nessuna ripercussione sulle aziende, possibile apertura la prossima settimana e nessuna sorpresa in arrivo: il testamento di Silvio Berlusconi non preoccupa Fedele Confalonieri. «Escluderei qualsiasi ripercussione in famiglia e sull'assetto delle aziende controllate o partecipate da Fininvest», ha detto ieri Confalonieri ai giornalisti a margine dell'assemblea di Assolombarda […] «non c'è una data, ipotizzo che sarà la prossima settimana. Non credo che ci saranno sorprese», ha aggiunto il presidente di Mfe-Mediaset.

[…] Nello studio del notaio milanese Arrigo Roveda, che conserva il testamento di Silvio Berlusconi, l'attività prosegue, mentre sul piano politico il principale consigliere dei figli di Berlusconi è ancora Gianni Letta, molto presente in queste settimane nella villa di Arcore. Una residenza grande e importante, della quale si ipotizza possa prendere cura Marta Fascina, con una partecipazione anche economica al mantenimento dell'enorme proprietà dei cinque figli del fondatore del Biscione.

La struttura è pressoché invendibile, anche per la presenza del mausoleo di famiglia progettato da Pietro Cascella. L'idea da sempre presente in famiglia è che Villa San Martino possa diventare anche una sorta di museo […] Magari ampliando le attività della Fondazione Luigi Berlusconi, ora con sede in via Senato a Milano, che il fondatore del Biscione intitolò a suo padre […]

