16 ott 2024 08:00

LET’S TWIGA AGAIN! SECONDO “IL GIORNALE” BRIATORE STA PER VENDERE IL TWIGA: "ORMAI SONO ASSORBITO DALLA FORMULA 1, PER QUESTO HO MESSO IL GRUPPO SUL MERCATO". SUL TAVOLO C'È L'OFFERTA DI LEONARDO MARIA DEL VECCHIO (FIGLIO DEL "PAPERONE DI AGORDO") IL CUI "FAMILY OFFICE" HA UNA DISPONIBILITÀ DI ALMENO MEZZO MILIARDO DI EURO - AL MOMENTO NON AVREBBE PERÒ NESSUNA INTENZIONE DI VENDERE DIMITRI KUNZ D’ASBURGO, COMPAGNO DI DANIELA SANTANCHÈ, CHE DETIENE IL 33 PER CENTO DEL TWIGA DI MARINA DI PIETRASANTA…