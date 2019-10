E LIBERACI DA LIBRA, AMEN - LA CRIPTOVALUTA DI FACEBOOK STA PRECIPITANDO: DOPO MASTERCARD, VISA, EBAY E PAYPAL, ALTRI STANNO USCENDO DAL PROGETTO, AZZOPPATO ANCHE DA DICHIARAZIONI BELLICOSE DA PARTE DEI LEGISLATORI E REGOLATORI DI MEZZO MONDO - IN POCHE PAROLE, CHI OGGI HA IL CONTROLLO DELLE TRANSAZIONI ELETTRONICHE, NON INTENDE OFFRIRE IL COLLO AL REUCCIO DELLA SILICON VALLEY CHE INTENDE CIUCCIARSI PURE IL SETTORE FINANZIARIO

Kevin Webb per https://it.businessinsider.com/

Il futuro del progetto di criptovaluta di Facebook è in pericolo poiché molte delle società inizialmente associate a Libra hanno battuto in ritirata.

Mastercard, Visa, eBay, Stripe e Mercado Pago non parteciperanno più alla Libra Association, il gruppo che sta lavorando per lanciare la criptovaluta proposta da Facebook, secondo quanto riportato da Financial Times e Bloomberg venerdì. Facebook ha confermato la loro uscita a Business Insider.

MARK ZUCKERBERG E LA CRIPTOVALUTA DI FACEBOOK LIBRA

PayPal il 4 ottobre è stato il primo partner importante a ritirarsi dall’organizzazione.

Le uscite, unite a intensi controlli da parte dei legislatori, rappresentano un duro colpo per l’iniziativa e lasciano incerto il suo futuro.

L’ex presidente di PayPal, David Marcus, è l’amministratore delegato dell’iniziativa Libra e ha twittato ringraziando a MasterCard e Visa per essere rimasti fedeli al progetto per tutto il tempo.

Ecco la traduzione:

(Un ringraziamento speciale a @Visa e @Mastercard per essersi attenuti al piano fino all’ultimo minuto. La pressione è stata intensa (eufemismo) e rispetto la loro decisione di aspettare fino a quando non ci sarà chiarezza normativa affinché @Libra_ possa procedere, nonostante le minacce paventate (da molti) ai loro affari.

Vorrei mettere in guardia dal voler leggere il destino di Libra in questo aggiornamento. Certo, non è una grande notizia nel breve termine, ma in un certo senso è liberatoria. Restate sintonizzati per più notizie che arriveranno molto presto. Un cambiamento di questa portata è una cosa difficile. Ti rendi conto che stai lavorando a qualcosa di grande quando si accumula così tanta pressione.

“Rispettiamo fortemente la visione della Libra Association; tuttavia, eBay ha deciso di non andare avanti come membro fondatore. Al momento, siamo concentrati sulla diffusione dell’esperienza di pagamenti gestiti di eBay per i nostri clienti”, ha detto un portavoce di eBay a Business Insider in una dichiarazione.

libra, la criptovaluta di facebook 4

“Visa ha deciso di non aderire alla Libra Association in questo momento“, ha detto un portavoce a Business Insider. “Continueremo a valutare la cosa e la nostra decisione finale sarà determinata da una serie di fattori, tra cui la capacità dell’Associazione di soddisfare pienamente tutte le aspettative regolamentari richieste. Il continuo interesse di Visa per Libra deriva dalla nostra convinzione che reti ben regolate basate su blockchain potrebbero estendere il valore dei pagamenti digitali sicuri a un numero maggiore di persone e luoghi, in particolare nei mercati emergenti e in via di sviluppo “.

In una dichiarazione separata, Stripe ha affermato che in futuro prenderà in considerazione la possibilità di ricongiungersi all’associazione.

“Stripe sostiene progetti che mirano a rendere il commercio online più accessibile per le persone di tutto il mondo”, ha detto un portavoce a Business Insider. “Libra ha questo potenziale. Seguiremo da vicino i suoi progressi e resteremo aperti a lavorare con la Libra Association in una fase successiva.”

Nessun portavoce di MasterCard è stato immediatamente disponibile per commentare.

mark zuckerberg

I legislatori hanno invitato MasterCard e Visa a ritirarsi dall’Associazione Libra dopo un recente rapporto del Wall Street Journal, secondo cui entrambe le società erano riluttanti a offrire supporto pubblico alla criptovaluta di Facebook.

Facebook ha annunciato i suoi piani per la Libra a giugno e ha detto che avrebbe lavorato per soddisfare le reticenze dei legislatori negli Stati Uniti e all’estero prima del lancio.

Marcus ha cercato di placare le preoccupazioni dei legislatori statunitensi durante un’audizione prolungata al Senato a luglio. I legislatori statunitensi hanno espresso preoccupazione sulla capacità di Facebook di rendere e mantenere Libra sicura e si sono chiesti se una criptovaluta ben finanziata darebbe al gigante dei social media troppo potere di mercato.

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg testimonierà davanti al Comitato dei servizi finanziari della Camera il 23 ottobre, dove probabilmente dovrà affrontare domande più difficili riguardo a Libra.

“Apprezziamo il loro sostegno agli obiettivi e alla missione del progetto Libra”, ha dichiarato Dante Disparte di Facebook, responsabile della politica e della comunicazione per la Libra Association, in una dichiarazione a Business Insider. “Siamo concentrati sull’andare avanti e continuare a costruire una forte associazione con alcune delle principali aziende mondiali, organizzazioni a impatto sociale e altre parti interessate per realizzare un’implementazione sicura, trasparente e consumer-friendly di un sistema di pagamento globale che abbatta le barriere finanziarie per miliardi di persone.

libra, la criptovaluta di facebook

“Sebbene la composizione dei membri dell’Associazione possa crescere e cambiare nel tempo, il principio di progettazione della governance e della tecnologia di Libra, insieme alla natura aperta di questo progetto, garantisce che la rete di pagamento di Libra rimarrà resistente”, ha continuato. “Attendiamo con impazienza la riunione inaugurale del Consiglio di Libra Association tra soli 3 giorni e l’annuncio dei membri iniziali della Libra Association”.

libra, la criptovaluta di facebook 11