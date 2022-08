VOLARE TORNERA' A ESSERE UN LUSSO PER POCHI – L'AD DI RYANAIR MICHAEL O'LEARY METTE LA PAROLA FINE ALL'ERA DEI VOLI LOW-COST: COLPA DEL CARO ENERGIA INNESCATO ANCHE DALLA GUERRA IN UCRAINA – “LA NOSTRA TARIFFA MEDIA È STATA L'ANNO SCORSO DI 40 EURO, ANDREMO VERSO I 50 NEI PROSSIMI 5 ANNI. LE NOSTRE OFFERTE SUPERSCONTATE, QUELLE A 0,99 O ANCHE A 9,99, PENSO CHE NON SI VEDRANNO PER PARECCHIO TEMPO”