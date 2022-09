WHATEVER IT GAS! – SENTITE CINGOLANI: “È BASTATO PARLARE DI PRICE CAP PER FAR CROLLARE IL PREZZO” – IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DICE CHE IL GOVERNO STA LAVORANDO A UN PROVVEDIMENTO PER DARE ALLE AZIENDE IL METANO A PREZZI CONTROLLATI: “L’EUROPA SI MUOVE VELOCEMENTE PER INTRODURRE IL TETTO AL PREZZO” (SARÀ, MA SONO MESI CHE SE NE PARLA, E LA DECISIONE È STATA RINVIATA PER L’ENNESIMA VOLTA, PER LE FREGOLE DI GERMANIA E OLANDA)