LUIGI, L’EREDE “OPERATIVO” – IL FIGLIO PIÙ PICCOLO DI BERLUSCONI È STATO CONFERMATO ALLA GUIDA DELLE DUE HOLDING QUATTORDICESIMA E H14, CHE CONDIVIDE CON LE SORELLE ELEONORA E BARBARA: IL TRIO INCASSERÀ 15 MILIONI DI DIVIDENDI DALLE DUE SOCIETÀ. LA PRIMA, PIÙ TRADIZIONALE, MANTIENE LE PARTECIPAZIONI IN FININVEST E “LAURO SRL”. L’ALTRA È IL “PARCO GIOCHI” DI BERLU JR, CHE INVESTE, CON SUCCESSO, IN SOCIETÀ TECNOLOGICHE – CONFERMATI I CDA: C’È ANCHE IL FIGLIO DI IGNAZIO LA RUSSA, ANTONIO GERONIMO GIOVANNI MARIA…

Estratto dell’articolo di Francesco Spini per “la Stampa”

Un milione a testa dalla H14, altri 4 milioni cadauno dalla Holding Italiana Quattordicesima. Tempo di dividendi per i figli minori di Silvio Berlusconi nati dall'unione dello scomparso fondatore di Mediaset con Veronica Lario. Il 28 di giugno, un giorno prima che la Fininvest celebrasse la sua prima assemblea dopo la scomparsa del Patriarca, Barbara, Eleonora, e Luigi – in rigoroso ordine d'età – si sono riuniti in una doppia sessione per tirare le fila sulle due casseforti che fanno loro capo.

[…] i "Berluschini" fanno i conti delle rinnovate finanziarie di cui ciascuno ha un terzo del capitale. Il 14 di settembre di un anno fa, è divenuta effettiva la scissione proporzionale tra la Quattordicesima e H14. La prima, spiega il riconfermato presidente delle due finanziarie Luigi Berlusconi nella relazione ai conti 2022, «ha assunto la veste di holding statica, per effetto del trasferimento» ad H14 «delle attività di investimento nei portafogli cosiddetti di private equity, hedge fund, digital e permanent capital».

Insomma, dentro la Quattordicesima restano, fisse e stabili, due partecipazioni essenzialmente, ovvero il 21,41% di Fininvest (che a valle della successione arriverà a circa il 47% dei diritti di voto, mentre il 53% farà capo a Marina e Pier Silvio Berlusconi) e la partecipazione totalitaria in Lauro Srl, una società dedicata agli immobili. La Quattordicesima ha chiuso con utili per 27,6 milioni di euro, contro i 41,5 di un anno fa.

Nel corso dell'assemblea è stata Eleonora Berlusconi – l'unica dei figli del Cavaliere a non essere presente, per sua scelta, nel cda di Fininvest – a proporre la destinazione di 12 milioni a dividendo e poco meno di 15,6 milioni a riserva straordinaria.

Più curiosità c'era sul primo bilancio della storia della costola, la nuova H14, una sorta di "parco giochi" per i nuovi investimenti sotto la regia di Luigi Berlusconi. Negli anni diverse le sue puntate in aziende come la Bending Spoons, lo sviluppatore di app come Immuni, la tedesca sennder, il portale di viaggi GetYourGuide.

In tutto si parla di 210,4 milioni di investimenti in titoli azionari e partecipazioni, 139,26 milioni in private equity, più altri impegni per un totale di 434,74 milioni di euro. Il primo anno si chiude con un utile da 17,78 milioni. In assemblea è sempre Eleonora a proporre 208 mila euro a riserva legale, poco meno di 14,6 milioni a riserva straordinaria e 3 milioni da distribuire come dividendo. Confermati i consigli, identici, delle due casseforti: oltre ai tre Berlusconi, Furio Pietribiasi e Antonio Geronimo Giovanni Maria La Russa, figlio del presidente del Senato.

