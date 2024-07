IL LUSSO DI AVERE UN PADRE ULTRA-MILIARDARIO – BERNARD ARNAULT HA REGALATO AI SUOI CINQUE FIGLI IL DIVIDENDO PIÙ ALTO DELLA STORIA: UN MILIARDO DI EURO – LA CIFRA RECORD ARRIVA DALLA "FINANCIERE AGACHE", LA CASSAFORTE DI FAMIGLIA CHE, ATTRAVERSO CHRISTIAN DIOR, POSSIEDE IL 42% DELLA QUOTATA LVMH, UN GRUPPO DA 213 MILA DIPENDENTI, 86 MILIARDI DI RICAVI, 15,8 MILIARDI DI UTILE...

Estratto dell’articolo di Mario Gerevini per www.corriere.it

Come minimo avranno stappato un Dom Pérignon della loro cantina, che dev’essere discretamente fornita. Bernard Arnault, 75 anni, e i suoi cinque figli si sono da poco divisi un miliardo di euro, cioè il dividendo record che hanno ricevuto dalla società di famiglia, Financière Agache.

15,5 MILIARDI DI CASH

È la distribuzione di liquidità da ordinaria gestione aziendale più ricca degli ultimi 15 anni, se non di sempre. Ma è solo una piccola parte del “conto in banca” degli Arnault che è un’altra cosa rispetto al valore delle partecipazioni azionarie su cui si misura il ranking di ricchezza. Mentre le partecipazioni sono patrimonio solo teoricamente disponibile (bisognerebbe venderle), il conto in banca rappresenta invece il cash che la Financière Agache può distribuire alla famiglia: secondo il bilancio 2023 della finanziaria ammonta a 15,5 miliardi, al netto del miliardo appena bonificato.

BERNARD & FAMILY

Ad oggi, secondo la classifica real time di Forbes sui più ricchi al mondo, dopo Elon Musk (258 miliardi di dollari) e Jeff Bezos (216 miliardi) c’è “Bernard Arnault & Family” (193 miliardi) che precede Mark Zuckerberg (187). Non a caso viene aggiunto un assai significativo “...& Family” perché tecnicamente il “vecchio” Bernard come azionista è andato in pensione: il controllo del gruppo è diviso in parti uguali tra i cinque figli.

FAMIGLIA & MAISON

La holding Financiere Agache, non quotata in Borsa, possiede attraverso Christian Dior il 42% della quotata Lvmh (complessivamente gli Arnault arrivano al 48% con oltre il 60% dei diritti di voto), un gruppo da 213 mila dipendenti, 86 miliardi di ricavi, 15,8 di utile, 350 miliardi di capitalizzazione con marchi universalmente noti come Dior, Bulgari, Vuitton, Fendi, Loro Piana, Tiffany, Dom Perignon, Moët & Chandon ecc.

L’ACCOMANDITA DEI FIGLI

La governance familiare è stata rimodellata nel 2022 creando, sopra la Financière Agache, un’accomandita (Agache Commandité) partecipata pariteticamente dai figli Delphine (49 anni), Antoine (47), Alexandre (32), Frédéric (29) e Jean (25). Il risultato netto di Financière Agache del 2023, da cui poi è stato prelevato il cedolone da un miliardo, è stato di 2,55 miliardi (2,45 nel 2022) ed è sostanzialmente il frutto dei dividendi percepiti da Dior e Lvmh.

Ciò che resta dopo lo “stipendio” agli azionisti viene messo a riserva ed è così che negli anni si è accumulato il “tesoro” da 15,5 miliardi. L’ultima novità nella società che governa l’impero è stata la nomina a managing director, poche settimane fa, di Frédéric Arnault, quarto figlio del presidente di Lvmh.

