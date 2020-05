13 mag 2020 20:07

MA MUSTIER E UNICREDIT LAVORANO PER AIUTARE L’ITALIA NELLA PIÙ DIFFICILE CONGIUNTURA ECONOMICA DEGLI ULTIMI DUE SECOLI O VOGLIONO DARE UNA MANO A PORTARE IL PAESE GIÙ PER LA DISCESA, ANZI PER IL BURRONE? - IN BARBA ALLA PUBBLICITA' DEL TRICOLORE SUL "CORRIERE", LA SECONDA BANCA ITALIANA, SOLO NEGLI ULTIMI 12 MESI, SI È LIBERATA DI 10 MILIARDI DI TITOLI DI STATO ITALIANI. CERTO LA STRATEGIA NON È QUELLA DI VENDERE, MA DI NON RINNOVARE I TITOLI CHE VANNO A SCADENZA, MA IL RISULTATO FINALE NON CAMBIA - APPENA 6 GIORNI FA DICHIARAVA: "L'ITALIA? E' UN PAESE MERAVIGLIOSO CHE ORMAI CHIAMO CASA..."