MA L’AD LO NOMINIAMO O NO? - ALCUNI CONSIGLIERI INDIPENDENTI DI TIM SCRIVONO UNA LETTERA AL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI CHIEDENDO DI CONVOCARE UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINARE IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO - DA QUANDO LUIGI GUBITOSI HA LASCIATO IL SUO INCARICO, LE DELEGHE SONO STATE DIVISE TRA IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DI TIM, PIETRO LABRIOLA, GIA' CEO DI TIM BRASIL, E LO STESSO ROSSI - LABRIOLA LAVORA AL NUOVO PIANO INDUSTRIALE CHE DOVREBBE PREVEDERE LO SCORPORO DELLA RETE DI TIM

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Pressing di alcuni consiglieri indipendenti per convocare un consiglio di amministrazione di Tim e nominare il nuovo amministratore delegato. Con una lettera, secondo quanto risulta a Radiocor, cinque consiglieri indipendenti chiedono al presidente del gruppo, Salvatore Rossi, di convocare una riunione del board per nominare l'amministratore delegato del gruppo. Da Tim no comment sulla vicenda.

Da quando Luigi Gubitosi, gia' direttore generale e amministratore delegato del gruppo, ha lasciato queste cariche a novembre scorso (e poi il 17 dicembre si e' accordato per lasciare definitivamente l'azienda), le deleghe sono state divise tra il nuovo direttore generale di Tim, Pietro Labriola, gia' ceo di Tim Brasil, e il presidente di Tim, Salvatore Rossi. Secondo varie fonti, e' proprio Labriola il candidato piu' probabile per ricoprire la carica di capo azienda.

Labriola al momento sta lavorando al nuovo piano industriale che dovrebbe prevedere lo scorporo della rete di Tim e, secondo quanto si apprende, la parte riguardante il network potrebbe avere un disegno piu' preciso gia' nelle prossime settimane. Circolano anche ipotesi, che al momento appaiono premature, di suddivisione del gruppo in 3-4 tronconi con la valorizzazione, oltre alla rete e ai servizi commerciali, dei contact center e degli asset immobiliari.

Intanto sul gruppo c'e' la manifestazione di interesse del fondo statunitense Kkr che ha messo sul piatto, al momento, 0,505 euro per azione per il 100% della societa', offerta al vaglio del Comitato ad hoc della telco. Il fondo ha anche chiesto di avere accesso alla due diligence del gruppo. Il prossimo board di Tim, qualora non ne venga convocato uno con urgenza, e' atteso per il 26 gennaio prossimo.

