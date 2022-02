MACRON COGLIE L’ATOMO - IL PRESIDENTE FRANCESE LANCIA UN PIANO PER SEI NUOVI REATTORI NUCLEARI: ORA CHE L’UE HA INSERITO LA FONTE DI ENERGIA NELLA TASSONOMIA “GREEN”, IL TOYBOY DELL’ELISEO SI MUOVE VELOCEMENTE - ANCHE LE RINNOVABILI SARANNO “RADDOPPIATE” ENTRO IL 2030, IN PARTICOLARE L’EOLICO OFFSHORE. MA INTANTO MEGLIO ANDARE SUL SICURO CON L’ATOMO, IN UN MOMENTO DI CARENZA DI APPROVVIGIONAMENTI E PREZZI ALTI (E INTANTO L’ITALIA RIMANE ALLA CANNA DEL GAS)

1 - LA FRANCIA VUOLE RADDOPPIARE SULLE RINNOVABILI MA LANCIA UN PIANO PER SEI REATTORI NUCLEARI

Francesco De Remigis per “il Giornale”

Rinnovabili, sì: da «raddoppiare entro il 2030». Ma intanto avanziamo con l'energia nucleare. Questa, in sintesi, la posizione del presidente francese. Un cambio di marcia netto, immediato, che vede Parigi muoversi a ritmi serrati per assicurarsi gli approvvigionamenti.

E, anche, per ingabbiare Bruxelles dopo il Sì parziale al nucleare «pulito»: concesso tra sgambetti e compromessi, e lasciando alle nazioni la lungimiranza di dotarsi di nuovi piani energetici. Le nuove centrali saranno infatti considerate «green», e dunque accettate dall'Ue, solo se avranno i permessi di costruzione prima del 2045.

Ecco allora che Emmanuel Macron, dal sito della GE Steam Power di Belfort, la fabbrica delle turbine che equipaggiano le centrali francesi, annuncia la costruzione di sei nuovi reattori Epr entro il 2050; altri otto in fase di studio.

Ieri ha calendarizzato le tappe: primo Epr2 da aprire entro il 2035 e intanto gran lavorio per tenere in vita i siti esistenti, prolungando l'uso di «tutti i reattori che possono essere estesi oltre i 50 anni».

Un'accelerazione notevole, di Parigi. Che ha il know-how e mostra iniziativa politica invidiabile. Fino a pochi mesi fa, Macron era infatti portabandiera della rivoluzione verde in Ue e artista del disegno di nazioni senza carbone. A fronte del caro bollette, e dei rischi che il gas americano faccia sempre più rotta verso la Cina, bypassando il mercato del Vecchio Continente, e col pericolo che il carburante si trasformi in un bene di lusso dietro l'angolo, l'Eliseo taglia corto.

Mix energetico, ma con i reattori perno del piano: tempi maturi, spiega Macron dal palco a 20 chilometri dal confine svizzero, per una «rinascita dell'industria nucleare». Stabilito a Bruxelles cosa sia ecocompatibile e cosa no, Parigi scatta. I primi due siti di terza generazione sorgeranno a Penly (Seine-Maritime) dal 2028: costruiti in coppia per ridurre i costi.

Altri due da installare a Gravelines (Nord). Già pronto il patto del governo con la popolazione e c'è l'ipotesi di lanciare un referendum nazionale entro l'anno. La gestione dei sei nuovi impianti sarà affidata alla utility pubblica Edf, con «decine di miliardi di euro» di investimento (almeno 50, stima Edf), salvando così anche le finanze dell'azienda di Stato.

L'obiettivo è di «25 gigawatt di nuova capacità nucleare entro il 2050». Per la neutralità carbonica entro quella data, Parigi costruirà anche 50 parchi eolici in mare e porterà la capacità degli impianti offshore a 40 gigawatt, oltre a moltiplicare per 10 l'energia solare. Ma, nell'immediato, opta per un franco rilancio dell'atomo. Gli impianti già in essere dovranno rispettare la soglia di emissione di 100 gCO2e/kWh.

I nuovi stabilimenti saranno integrati da piccoli reattori modulari (Srm) e sistemi «innovativi» che producono meno scorie. Roma è legata al carbone e al gas. Macron coglie, invece, la sfida nucleare: spiega di voler «riconnettere la Francia alla sua grande storia industriale». E la trasforma pure in opportunità elettorale.

2 - OLTRE AL NUCLEARE, EMMANUEL MACRON SCOMMETTE SUL SOLARE E SULL'EOLICO OFFSHORE PER DECARBONIZZARE LA FRANCIA

Articolo di “Le Monde” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Alexandre Roesch

Il Presidente ha fissato obiettivi ambiziosi e ha annunciato la rimozione degli ostacoli normativi per queste energie rinnovabili, rivedendo al contempo al ribasso gli obiettivi per l’eolico onshore.

Sei o anche 14 reattori di tipo EPR, piccoli reattori modulari... ma anche turbine eoliche e pannelli fotovoltaici. Prima di esporre il suo programma di rilancio del nucleare giovedì 10 febbraio a Belfort, il presidente francese ha innanzitutto affermato la necessità di sviluppare massicciamente le energie rinnovabili, uno dei "due pilastri" essenziali per uscire dai combustibili fossili, pur garantendo l'approvvigionamento elettrico. Riconoscendo che la Francia è in ritardo sui suoi obiettivi, ha annunciato di voler eliminare alcune "barriere normative" che rallentano il progresso dei progetti. Scrive Le Monde.

Siamo molto contenti che il presidente abbia affermato la necessità imperativa di sviluppare le energie rinnovabili", ha detto Alexandre Roesch, delegato generale dell'Unione delle energie rinnovabili. Nel contesto attuale, era importante farlo.

Ci vogliono in media sette anni per costruire un parco eolico, rispetto ai tre anni in Europa", sottolinea anche Michel Gioria, il delegato generale di France Wind Energy. Il presidente si è impegnato a semplificare e accorciare le scadenze, il che è un'ottima cosa!

Emmanuel Macron ha anche fissato degli obiettivi per il 2050, più o meno ambiziosi a seconda del settore. Per quanto riguarda l'energia solare, il capo dello Stato intende superare i 100 gigawatt (GW) di capacità installata entro il 2050, rispetto ai soli 12,4 GW attuali.

Aspettavamo questo discorso da molto tempo", ha detto un felice Daniel Bour, presidente di Enerplan. È la prima volta che un presidente afferma così fermamente il ruolo massiccio che l'energia solare deve giocare nel mix elettrico francese. Per raggiungere questo obiettivo, il ritmo di sviluppo dovrà accelerare significativamente per raggiungere 5-6 GW di capacità installata all'anno.

Nel 2021, il settore ha collegato, per la prima volta, più di 2 GW. "Ora abbiamo bisogno di ulteriori risorse umane nelle prefetture e di linee guida chiare per garantire che la priorità sia data al rilascio dei permessi", aggiunge Bour.

"Dobbiamo essere ragionevoli nei nostri obiettivi”

Per quanto riguarda l'eolico offshore, il capo dello Stato punta a 40 GW installati nel 2040, quando l'industria sperava in 50. Per questo, la Francia prevede di costruire una cinquantina di parchi eolici e di attuare una pianificazione a lungo termine. Questo è un esercizio che è stato richiesto da molto tempo, ma che finora è stato lento a vedere la luce.

Mentre il primo campo offshore dovrebbe entrare in funzione nel 2022 al largo di Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), gli operatori del settore temono che il paese continui a rimanere indietro rispetto ai suoi vicini europei. "Ora che il presidente ha affermato il ritorno della pianificazione, l'ubicazione precisa dei futuri parchi eolici deve essere determinata entro il 2022-2023 e le consultazioni devono essere condotte sulla scala delle tre facciate marittime", auspica Michel Gioria.

D'altra parte, il presidente ha ampiamente rivisto al ribasso le attuali ambizioni per l'energia eolica onshore, prevedendo un raddoppio delle capacità in trent'anni piuttosto che in dieci. "È necessario essere ragionevoli negli obiettivi", ha stimato, spiegando ancora una volta "per capire le reticenze" legate alle installazioni di turbine eoliche. "Nessuno vuole vedere paesaggi notevoli o siti elencati danneggiati da grandi lame bianche", ha aggiunto.

Il programma pluriennale dell'energia (PPE), la tabella di marcia energetica della Francia, mira attualmente a 33,2-34,7 GW di capacità installata entro la fine del 2028, rispetto ai 18,5 GW attuali. "Stiamo privando il paese di una delle fonti di energia più competitive e più veloci da impiegare nel prossimo decennio", lamenta Michel Gioria. Tuttavia, i rappresentanti dell'industria sperano di cambiare questo obiettivo durante le discussioni e le consultazioni pubbliche sul prossimo PPE, che dovrebbe essere adottato nel 2023. "Gli obiettivi 2050 sono importanti perché sono molto simbolici, ma sono gli obiettivi 2030 che ci permetteranno di passare al concreto", conclude Alexandre Roesch.

