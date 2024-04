MAI DIRE BANIJAY – IL COLOSSO DELL’AUDIOVISIVO GUIDATO DA MARCO BASSETTI GUIDA LA CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ PIÙ GRANDI D’EUROPA NEL SETTORE, SEGUITO DA ITV E FREMANTLE: NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI I RICAVI SONO AUMENTATI A UN TASSO DEL 34,9% ANNUO, FRA CRESCITA ORGANICA E ACQUISIZIONI – IL 2023 È STATO UN ANNO DI TRANSIZIONE PER IL SETTORE, MA IL MERCATO VA VERSO LA RAZIONALIZZAZIONE, COME DIMOSTRANO LE ACQUISIZIONI DELLE ITALIANE PICOMEDIA E STAND BY ME DA PARTE DI FREMANTLE…

Estratto dell’articolo di Andrea Biondi per "il Sole 24 Ore"

È stato un anno non facile il 2023, ma i big del settore audiovisivo in Europa hanno sostanzialmente tenuto, dando peraltro vita a operazioni di M&A che appaiono tutt’altro che concluse […].

[…] Secondo Dataxis Il numero di aziende attive nel settore della produzione audiovisiva è piuttosto significativo in alcuni mercati: stimato a 6mila in Uk e 4mila in Francia. con fatturati unitari che non andrebbero oltre il milione. In Germania, secondo le stesse stime, il numero dei produttori è più basso, circa 2mila; il che significa che generano in media un fatturato annuo di 2,3 milioni.

Nel mese di marzo i player più rappresentativi (il podio in Europa è occupato da Banijay, Itv Studios e Fremantle) hanno dunque tolto il velo ai numeri della propria attività. Dalle comunicazioni di Fl Entertainment (quotata ad Amsterdam ) si evincono i dati di Banijay, società di produzione di successi televisivi mondiali come “Peaky Blinders”, “Black Mirror”, “Masterchef”, “Survivor” guidata a livello global dal ceo Marco Bassetti.

Il gigante dei contenuti audiovisivi è diventato, anche grazie all’acquisto di Zodiak Media nel 2016 e di Endemol Shine Group nel 2020, leader mondiale della produzione indipendente di programmi audiovisivi, con società in 23 Paesi. Nel 2023 ha realizzato ricavi in crescita del 3,4% a 3,321 miliardi, con ebitda adjusted a 494 milioni (+4,5%), con una redditività che vede l’ebitda margin al 14,9 per cento.

In cinque anni i ricavi sono aumentati a un tasso del 34,9% annuo, fra crescita organica e acquisizioni. A giugno dello scorso anno è stata annunciata l’espansione delle attività anche nei live events […] e nello sport, con il lancio di Banijay Sports. […] resta un importante dato di debito che, comunque, è rimasto con una leva stabile negli anni.

A seguire c’è la britannica Itv Studios […] Ricavi in diminuzione ha invece comunicato il gruppo Rtl, guidato dal ceo Thomas Raabe: -5,4% a 6,2 miliardi, con calo del 15,2% nell’adjusted ebita (anche qui si considera questo indicatore e non l’ebitda). La controllata Fremantle ha chiuso il 2023 con ricavi a 2,266 miliardi, in calo del 3,5% rispetto al 2022.

L’adjusted ebita è sceso del 14,2% a 139 milioni. Il Gruppo Rtl ha comunicato una nuova guidance per Fremantle: 3 miliardi di ricavi tra il 2025 e il 2026 con 9% di Ebita margin. Fremantle controlla 75 case di produzione presenti in 27 paesi, e da ultimo ha acquisito Asacha Media, che comprende le controllate italiane Picomedia e Stand By Me.

