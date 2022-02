15 feb 2022 10:39

MAI UNA GIOIA PER CAIO - IL TRIBUNALE DI ALGERI HA COMMINATO UNA MULTA DI 192 MILIONI DI EURO A SAIPEM, SAIPEM CONTRACTING ALGERIE E SNAMPROGETTI ALGERIA BRANC, PER LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PROGETTO GNL3 ARZEW, NEL 2008 - LA MULTA INFLUIRÀ SUI CONTI DEL 2021, ANCHE SE È STATA SOSPESA, E SI AGGIUNGE AL TRACOLLO IN BORSA DI DUE SETTIMANE FA, DOPO IL TERZO PROFIT WARNING E IL TAGLIO DEL RATING DI S&P