MAI SENZA GADGET! - SMARTWATCH, ELETTRODOMESTICI, ROBOT: TUTTI GLI ACCESSORI PIÙ ASSURDI IN VETRINA ALLA FIERA DELL’ELETTRONICA DI BERLINO - AVETE 14MILA DOLLARI DA BUTTARE E SIETE DEI GAMER? ACER HA PER VOI UN TRONO COMPOSTO DA PC, BRACCIO REGOLABILE CON TRE SCHERMI E UNA POLTRONA IMMERSIVA CIRCONDATA DA LUCE BLU… – VIDEO

Gianni Rusconi per www.ilsole24ore.com

garmin legacy hero

Smartwatch, smart device e accessori di vario genere ma anche elettrodomestici, robot per la casa e tanto altro ancora: televisori 8K e dispositivi audio intelligenti a parte, ecco cosa abbiamo visto di nuovo e curioso alla kermesse tecnologica di Berlino.

Garmin Legacy Hero

La componente “strana” di questi smartwatch è il look che richiama le icone di due dei personaggi Marvel più conosciuti, Captain America e Captain Marvel, richiamandone caratteristiche come la tuta ai raggi fotonici e lo scudo in vibranio. Tecnicamente, invece, offrono tutte le funzionalità dedicate al monitoraggio dell'attività fisica: oltre 20 profili di sport integrati e analisi avanzata dello stato di salute di chi li indossa, e quindi qualità del sonno, respirazione e livello di ossigenazione del sangue. Appositi avvisi segnalano inoltre anomalie cardiache e allarmi riguardanti il grado di disidratazione mentre il supporto di Garmin Pay abilita i pagamenti in modalità contactless. Costano a listino 449,99 euro.

Puma Sport

puma sport

É il primo smartwatch in assoluto portato sul mercato dal noto marchio sportivo tedesco e si presenta con a bordo il sistema operativo Wear Os di Google e un chip Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Realizzato in collaborazione con Fossil, ha dalla sua una cassa sagomata in nylon e alluminio per garantire a chi lo indossa una vestibilità ultra leggera, mentre il cinturino in silicone ruvido dovrebbe assicurare il massimo quanto ad aderenza e traspirabilità. Con l'app Google Fit permette di monitorare attivita come pilates, canottaggio o spinning mentre grazie a Google Pay può gestire i pagamenti via Nfc.

Candy Rapid’O

candy rapid'o

Il pregio e il vezzo di questa lavatrice intelligente è presto spiegato: basta fotografare con il proprio smartphone la biancheria posizionata di fronte all'apparecchio e grazie alla funzione Snap&Wash e all'applicazione Candy simply-Fi si è informati in tempo reale del ciclo di lavaggio da impostare e il programma ideale da utilizzare. Oltre a riconoscere il tipo di bucato, RapidO' (disponibile anche in versione asciugatrice) può essere controllata tramite i comandi vocali di Alexa o di Google Assistant o anche da remoto tramite l'app. Costa nell'ordine dei 500 euro.

netgear meural canvas ii

Netgear Meural Canvas II

La bellezza di un'opera di Van Gogh o di un altro artista contemporaneo e del passato nel proprio ufficio, nel proprio salotto o in qualunque ambiente che si desidera impreziosire è un sogno irrealizzabile? No, grazie al digitale. Il quadro dotato di connettività WiFi in questione promette un'esperienza visiva eccezionale e permette agli appassionati di vedere i dettagli dell'opera d'arte, anche meglio di quanto no nsi possa fare davanti all'originale. Il dispositivo, inoltre, permette inoltre di visualizzare anche scatti fotografici. In vendita a partire da 699 euro.

samsung bespoke

Samsung Bespoke

Frigorifero componibile in base a nove colori, otto possibili configurazioni, tre materiali diversi e unità che vanno da una a quattro ante: la diversità di questo elettrodomestico sta tutta in questa sua estrema flessibilità, che lo rende un oggetto personalizzabile che si adatta alla famiglia e all'arredamento. Una volta scelta la struttura, per il pannello frontale è disponibile una selezione di tre differenti materiali: cottametal, vetro satinato e vetro glam con colorazioni che spaziano dal nero carbone al giallo. In arrivo in Italia.

Ecovacs Deebot Ozmo 950

ecovacs deebot ozmo 950

L'azienda cinese lo ha presentato a Ifa con l'appellativo di “miglior Deebot di sempre” e di apparecchio in grado di assicurare “un'esperienza di pulizia a 360 gradi”. Per rimuovere la polvere invisibile e nascosta anche negli angoli difficilmente raggiungibili, le spazzole e i sistemi di aspirazione sono state riprogettate per aumentare la potenza pulente del 21% rispetto ai precedenti Deebot. La sua natura di smart device, invece, la deve soprattutto alla tecnologia Navi 3.0 che consente la scansione e il controllo degli spazi su tre piani attraverso il sistema di mappatura multipiano. Presto in Italia, con costi non ancora ufficializzati.

skyroam solis x

Skyroam Solis X

Fra gli hotspot Wi-Fi portatili oggi in commercio è forse l'unico che offre connettività senza fili e 4G Lte, fotocamera remota comandata via app, power bank e assistente virtuale integrati in un unico oggetto. L'accesso a social network, musica e video in streaming, e-mail e molto altro è garantito dalla tecnologia brevettata VirtualSim mentre la batteria da 4700 mAh con 16 ore di autonomia funziona anche da caricatore per smartphone. Si compra sul sito della società a 199.99 euro.

iotty la presa intelligente

Iotty. Presa Intelligente

Questo dispositivo per la smart home ha un compito ben preciso: agevolare la gestione di qualunque elettrodomestico e garantire nel contempo un notevole risparmio dei consumi. Il tutto grazie alla modalità di accensione e spegnimento gestibile tramite tasto dedicato o da remoto direttamente via smartphone con l'apposita app. Sul mercato italiano è attesa nei primi mesi del 2020.

cellularline wireless octopus

Cellularline Wireless Octopus

Per chi ha in tasca un iPhone ecco un'idea regalo che può rivelarsi simpatica e soprattutto molto utile, considerando che questo nasce per essere un comodo caricabatterie wireless. Le ventose aderiscono perfettamente al telefono garantendo una presa anticaduta mentre un apposito anello con funzione di stand diventa una base solida per interagire con lo smartphone durante un viaggio o appoggiarlo sulla comodamente scrivania mentre si ascolta la musica o si guarda la serie Tv preferita. Il prezzo di listino è fissato a 24,95 euro.

acer predator thronos air

Acer Predator Thronos Air

Un vero e proprio trono dedicato ai videogiocatori, a cui riserva da un lato una corretta postura e dall'altro massaggi rilassanti. Ha il difetto di costare quanto un automobile, circa 14mila dollari, ma per gli amanti del genere è un pezzo unico composto da pc, braccio regolabile con tre schermi e varie periferiche, oltre alla poltrona che essere regolata in varie angolazioni per il massimo comfort, una scrivania modulare e un braccio porta monitor. Per favorire l'immersività nelle fasi di gioco non manca una tenue illuminazione blu e verde acqua e per i più esigenti ecco l'opzione di porta bicchieri, supporto per cuffie, hub Usb e fotocamera. Sarà disponibile in Europa nel quarto trimestre.