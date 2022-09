MAL DI TESLA – INVECE CHE PASSARE LE GIORNATE A SPARARE CAZZATE SU TWITTER, ELON MUSK DOVREBBE OCCUPARSI DEL SISTEMA DI GUIDA AUTONOMA DELLE SUE AUTO, CHE FINORA È STATO UN FLOP – UN GRUPPO DI QUERELANTI HA PORTATO TESLA IN TRIBUNALE PERCHÉ IL SOFTWARE “AUTOPILOT”, CHE COSTA 5MILA DOLLARI, NON GARANTISCE QUELLO CHE PROMETTE. ANZI, FINORA HA CAUSATO PIÙ DI UN PROBLEMA – VIDEO

Secondo gli utenti che hanno portato Tesla in tribunale, l'azienda avrebbe utilizzato l'Autopilot per «generare entusiasmo» tra i potenziali clienti e investitori, attratti da questo sistema di assistenza per la guida autonoma che avrebbe reso l'auto di Elon Musk un mezzo davvero rivoluzionario. Invece, secondo uno dei querelanti, nonostante i 5mila dollari spesi per avere questo software nel 2018, la società «deve ancora produrre qualcosa che si avvicini anche lontanamente a un'auto completamente autonoma», si legge su Reuters.

Come funziona il software

L'Autopilot dovrebbe permettere al guidatore di non controllare la vettura, anche se è ancora obbligo di legge rimanere costantemente con gli occhi sulla strada. L’auto è in grado di mantenere la velocità così come le distanze di sicurezza, ma anche di cambiare corsia.

Tesla ha anche rilasciato una beta dell’aggiornamento del sistema, chiamato Full Self-Driving, che aggiunge la possibilità di muoversi in modo autonomo in città, con tutte le complessità del caso, tra cui fermarsi agli stop e riconoscere i semafori. Questi sistemi di auto a guida pienamente autonoma non sono ancora abilitati alla commercializzazione anche se ci sono sperimentazioni in atto in alcuni luoghi controllati.

Problemi dal 2016

I danni per le persone che dal 2016 hanno acquistato o noleggiato veicoli con funzionalità di pilota automatico, pilota automatico avanzato e guida autonoma completa sono stati «una miriade»: dai veicoli che sterzano nel traffico a quelli che si muovono con il semaforo rosso fino a svolte effettuate non correttamente. Non poco per chi ha speso diverse decine di migliaia di dollari (o euro) per avere un modello Tesla.

Già 38 indagini speciali su incidenti Tesla

Questa causa è stata intentata nel 2022 da parte della National Highway Traffic Safety Administration, ma dal 2016 ci sono state 38 le indagini speciali sugli incidenti di Tesla che avrebbero coinvolto l'Autopilot. Al centro di questa causa c'è proprio il termine Autopilot, che sarebbe «ingannevole e fuorviante», così come le dichiarazioni pubbliche e i tweet di Elon Musk riguardo al sistema di guida completamente autonoma (il patron di Tesla già nel 2019 aveva assicurato che in un anno ci sarebbero state un milioni di auto a guida autonoma).

Il team dell'Autopilot spostato sulla sicurezza

Lo stesso Elon Musk, già nel 2018, aveva reso noto che il progetto dell'Autopilot era stato messo "in attesa" e il team era stato spostato sulla sicurezza dei veicoli. Dopo questa notizia, il Ceo dell'azienda non è più tornato sull'argomento, mentre i problemi non sono diminuiti, come dimostrano i diversi incidenti avvenuti in Usa. La stessa National Highway Traffic Safety Administration, in un report del 2022, ha evidenziato come i veicoli Tesla siano coinvolti nel 70% degli incidenti noti che comprendano un’auto a guida assistita, e solo nell'ultimo anno sarebbero stati 273.

