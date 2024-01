DI MALE IN GREGGIO – SERVIVA UN’ALTRA PROVA DELLA RIDICOLAGGINE DELL'ONU? COME PRESIDENTE DEL PROSSIMO VERTICE SUL CLIMA, LE NAZIONI UNITE HANNO NOMINATO MUKHTAR BABAYEV, MINISTRO DELL'ECOLOGIA DELL'AZERBAIGIAN CON UN “PEDIGREE PETROLIFERO” – PRIMA DI ENTRARE IN POLITICA BABAYEV HA LAVORATO PER 25 ANNI ALLA “SOCAR”, LA COMPAGNIA PETROLIFERA STATALE AZERA – “THE NEW YORK TIMES”: “DOPO IL CASO DI SULTAN AL JABER ALLA GUIDA DELLA COP28, UN'ALTRA SCELTA CHE FA DISCUTERE…”

Articolo del “New York Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il ministro dell'ecologia e delle risorse naturali dell'Azerbaigian, che occupa una posizione relativamente oscura nel governo autoritario del Paese, è stato nominato presidente del vertice annuale sul clima promosso dalle Nazioni Unite che si terrà nel Paese a novembre. L'annuncio lo proietta in un ruolo definito dall'intensa pressione di mediare i negoziati su una delle crisi più complesse che l'umanità abbia mai affrontato. Scrive il NYT.

Prima della nomina a ministro, Mukhtar Babayev, 56 anni, ha lavorato per oltre un quarto di secolo alla Socar, la compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian. Il vertice sul clima dello scorso anno, tenutosi negli Emirati Arabi Uniti, è stato presieduto da Sultan Al Jaber, che è anche a capo della compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi.

La nomina di Al Jaber è stata molto criticata dagli attivisti per il clima. Tuttavia, dopo la conclusione del vertice, alla fine del 2023, molti hanno riconosciuto che la sua capacità di riunire i Paesi produttori di combustibili fossili come il suo ha contribuito a produrre un accordo che, per la prima volta nei tre decenni di storia dei colloqui, ha visto i Paesi impegnarsi ad "abbandonare" i combustibili fossili entro la metà del secolo e a triplicare la capacità di energia rinnovabile entro il 2030.

Il ruolo di Babayev nell'industria petrolifera della Socar è stato molto più modesto di quello di Al Jaber ed è stato nominalmente orientato al clima: recentemente è stato vicepresidente della società per l'ecologia, dove si è occupato degli sforzi per limitare l'impatto ambientale della Socar.

L'Azerbaigian ricava circa due terzi del suo reddito dai combustibili fossili, la cui combustione è il principale responsabile delle emissioni di gas serra che causano il riscaldamento globale. Il Paese, incastrato tra la Russia e l'Iran sul Mar Caspio, possiede vaste riserve di petrolio e gas offshore ed è membro dell'OPEC, il cartello petrolifero mondiale.'

Da quando l'Europa ha imposto sanzioni sul gas russo, il blocco è diventato più dipendente dalle forniture dell'Azerbaigian, che raggiungono il continente attraverso i gasdotti che attraversano Turchia, Grecia e Italia. I funzionari europei e azeri stanno decidendo se raddoppiare quest'anno la quantità di gas che passa attraverso quel gasdotto.

L'Azerbaigian ha ottenuto l'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991. Dal 1993, i proventi dei combustibili fossili hanno aiutato una coppia di presidenti autoritari padre-figlio, Heydar Aliyev e Ilham Aliyev, a trasformare il Paese in un petrostato sullo stile degli emirati del Golfo. La capitale del Paese, Baku, ha uno skyline scintillante, anche se la maggior parte dei 10 milioni di cittadini dell'Azerbaigian vive con redditi relativamente modesti.

I presidenti dei vertici delle Nazioni Unite sul clima sono generalmente tenuti a guidare i diplomatici di quasi 200 Paesi verso un accordo che, pur non essendo vincolante, invii un segnale forte ai governi e ai mercati, stabilendo un consenso sugli sforzi collettivi per combattere il cambiamento climatico.

"Il ruolo del presidente della COP29 è di fondamentale importanza", ha dichiarato David King, fondatore del Climate Crisis Advisory Group, un gruppo indipendente di scienziati. È la differenza tra l'aggiungere semplicemente le dichiarazioni delle presidenze precedenti e il tradurre finalmente le parole in azioni di cui c'è un disperato bisogno". La nomina di un ex dirigente del settore petrolifero a presidente della COP29, pur essendo deludente, non sorprende e non è inevitabile data la dipendenza dell'Azerbaigian dai combustibili fossili".

Babayev non ha risposto a una richiesta di commento su come intende affrontare il ruolo. L'Azerbaigian è diventato l'ospite della conferenza sul clima di quest'anno, nota come COP29, dopo un lungo e difficile processo ostacolato in gran parte dall'ostruzione russa.

La conferenza si svolge ogni anno in una regione diversa e quest'anno avrebbe dovuto tenersi nell'Europa orientale o nel Caucaso. Poiché l'ospite deve essere concordato da ciascuno degli Stati membri della regione, la Russia è stata in grado di porre il veto su qualsiasi candidato che si opponesse alla sua guerra in Ucraina.

Alla fine, la rosa dei candidati è stata ristretta all'Armenia e all'Azerbaigian, che hanno combattuto la loro guerra, l'uno contro l'altro, fino all'anno scorso. L'Azerbaigian, vincitore della guerra, ha raggiunto un accordo con l'Armenia in base al quale, in cambio di prigionieri di guerra, l'Armenia avrebbe rinunciato a opporsi alla candidatura dell'Azerbaigian a ospitare la COP29.

Il vertice di quest'anno intende concentrarsi sulla spinosa questione di quanto i Paesi più ricchi del mondo, responsabili della maggior parte delle emissioni storiche che hanno causato il cambiamento climatico, debbano ai Paesi più poveri, che ne subiscono in modo sproporzionato gli effetti.

