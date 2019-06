GUERRA AL “PEZZOTTO” - LA LEGA DI SERIA A HA STANZIATO 1,5 MILIONI DI EURO PER UNA CAMPAGNA CONTRO LA PIRATERIA TV E LO STREAMING ILLEGALE CHE CAUSANO, ALLE SQUADRE ITALIANE, DANNI DA MANCATI RICAVI PER 150 MILIONI DI EURO L’ANNO - IN ITALIA SONO 2 MILIONI I FURBETTI CHE GUARDANO LE PARTITE IN MODO FURBETTO - NEL MIRINO C’È SOPRATTUTTO BEOUTQ, IL SISTEMA CHE IN ARABIA SAUDITA PIRATA IL SEGNALE DI BEIN SPORTS IN QATAR