UNA MANCETTA PER RIPULIRSI L'IMMAGINE (E LA COSCIENZA) - DELIVEROO PREPARA IL COLLOCAMENTO IN BORSA CON UNA QUOTAZIONE DA 8 MILIARDI DI EURO E DEDICA UN FONDO DA 18 MILIONI AI RIDER CHE HANNO FATTO ALMENO 2 MILA CONSEGNE: IL RICONOSCIMENTO MEDIO SARÀ INTORNO AI 500 EURO - LA PANDEMIA HA FATTO LA FORTUNA DELL'AZIENDA, CON INCASSI SALITI DEL 64% E 6 MILIONI DI UTENTI...

1 - DELIVEROO HA I CONTI IN ROSSO MA PREPARA UNA QUOTAZIONE DA 7 MILIARDI DI STERLINE

Sara Bennewtiz per "la Repubblica"

Deliveroo, società britannica che consegna cibo a domicilio in Europa, Asia e Australia, annuncia i risultati 2020 e cavalca il boom di ordini - favoriti dal lockdown - per quotarsi sul mercato.

Dopo che la Borsa di Londra ha deciso di cambiare le regole, ammettendo anche le aziende con due classi di azioni, il gruppo fondato nel 2013 Will Shu (imprenditore americano con base in Inghilterra) ha deciso di quotarsi questa primavera.

Forte di un risultato 2020 che l'ha vista aumentare del 64% il valore delle transazioni (da 2,5 a 4,1 miliardi di sterline) e ridurre del 29,4% le perdite (223,7 milioni dai 317 milioni di sterline del 2019) Deliveroo, può ambire a una valutazione di 7,2 miliardi di sterline - in base agli ultimi finanziamenti ricevuti - e candidarsi a un posto nel Ftse100.

Le azioni di Shu porteranno con sé 20 diritti di voto, e così il fondatore di Deliveroo riuscirà comunque a presidiare la governance del gruppo per il prossimo triennio: dopo il voto maggiorato del fondatore andrà a finire.

I tassi di crescita a due cifre (nonostante il rosso di bilancio) con punte di redditività a livello di margine sui ricavi del 12% (meglio della media della grande distribuzione che è al 6-7%) fanno presagire che l'offerta di Deliveroo possa essere un successo: così non è escluso che una parte del collocamento sia riservato agli utenti abituali. Secondo gli esperti, inoltre, il consumo a casa crescerà anche in futuro e del resto Deliveroo ha avuto ordini in crescita anche dopo la fine dei vari lockdown.

L'azienda stima che i settori della ristorazione e dell'alimentare rappresentano un mercato potenziale di 1.200 miliardi di sterline nei 12 mercati in cui è presente e ritiene anche che solo il 3% delle vendite - ossia meno di una delle 21 occasioni di pasto settimanali sia online.

Il gruppo può contare su un bacino di 6 milioni di clienti al mese, che a loro volta ordinano da 115 milioni di ristoranti. Ma sia gli utenti sia i punti vendita convenzionati continuano a salire, tanto che Deliveroo ha iniziato a costruire le sue cucine.

«Deliveroo è molto più grande di quanto avrei mai immaginato - ha detto Shu -. Stiamo costruendo cucine solo per le consegne, consegniamo prodotti alimentari, realizziamo strumenti per portare i ristoranti nell'era digitale: eppure crediamo veramente che questo sia solo l'inizio».

Shu sta lavorando anche a un fondo da 16 milioni di sterline, che verrà lanciato il giorno della quotazione, con cui premiare i rider che hanno fatto il maggior numero di consegne.

2 - DELIVEROO, UN PREMIO AI RIDER CON IL COLLOCAMENTO IN BORSA. UN FONDO DA 18 MILIONI PER «RINGRAZIARE» I FATTORINI. CON LA PANDEMIA INCASSI +64% E 6 MILIONI DI UTENTI

Maddalena Camera per "il Giornale"

I cattivi diventano buoni. Questo il destino di Deliveroo, la piattaforma britannica, nata nel 2013, per la consegna di cibo a domicilio che utilizza rider in bicicletta per il delivery. Ebbene, con il collocamento in Borsa, deciso ieri dalla società, l'esercito di «consegnatori» riceverà un ringraziamento in denaro tramite un fondo da 18 milioni di euro a loro destinato. E chi ha fatto più consegne riceverà di più.

Il cosidetto «Thank You Fund» sarà attivato a livello globale sui 12 mercati dove la società è attiva a favore di 36 mila rider. Questi ultimi saranno premiati secondo una fascia progressiva compresa tra i 550 e gli 11.500 euro. Secondo quanto riportato in un comunicato dell'azienda, tutti i rider che abbiano lavorato con Deliveroo per almeno un anno e che abbiano completato 2 mila consegne, riceveranno oltre 210 euro, mentre il pagamento medio per ogni rider viaggerà intorno ai 510 euro.

Quanto al collocamento si tratta di un'operazione da oltre 7 miliardi di sterline (circa 8,1 miliardi di euro) con una piccola quota riservata ai clienti.

Non c'è dubbio che Deliveroo sia stata una di quelle società che operano online ad essere premiata dalla pandemia. Infatti ha aumentato del 64% il valore lordo delle transazioni passate da 2,5 miliardi di sterline nel 2019 a 4,1 miliardi. In forte aumento anche la base utenti intorno ai 6 milioni al mese.

Inoltre, recita un comunicato, «quando è stato possibile tornare a consumare pasti nei ristoranti in seguito al lockdown, abbiamo continuato a registrare un coinvolgimento dei consumatori e una frequenza degli ordini molto forte».

La società inoltre consegna anche prodotti alimentari, e ha certamente aiutato i ristoranti portandoli nell'era digitale. Il settore della ristorazione e dell'alimentare rappresenta un mercato potenziale di 1.200 miliardi di sterline nei 12 mercati dove è presente Deliveroo, di cui si stima che solo il 3% delle vendite sia online, equivalente a meno di una delle 21 occasioni di pasto settimanali che possono essere consumate.

L'azienda fa inoltre sapere di voler continuare a investire fornendo ai ristoranti e ai negozi di alimentari partner strumenti unici per aiutarli a far crescere le loro attività e fornendo ai rider lavoro flessibile. La società rivendica di essere stata la prima tra la società di on-demand delivery ad offrire ai tutti i fattorini un'assicurazione gratuita per incidenti ed infortuni e di averli sostenuti durante la pandemia dal punto di vista economico contro la malattia e con dispositivi di protezione.

«Oggi Deliveroo è molto più grande di quanto avrei mai pensato possibile - ha detto l'ad e fondatore Will Shu - molte cose sono cambiate da quando abbiamo iniziato la nostra attività otto anni fa, ma siamo sempre focalizzati sul cliente occupandoci di tutto quello che riguarda il cibo. Inoltre stiamo pensando di realizzare cucine dedicate soltanto alla consegna a casa di piatti e pietanze pronte».

