MANOVRA ANTIVIRUS – CASSA INTEGRAZIONE ESTESA A TUTTI, AIUTI ALLE FAMIGLIE, RINVIO DELLE SCADENZE FISCALI: IL CONTO LIEVITA DI 15-16 MILIARDI – OGGI SUL TAVOLO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UN NUOVO PACCHETTO DI MISURE ECONOMICHE. ANCORA IN FORSE I PROVVEDIMENTI A FAVORE DI AUTONOMI, STAGIONALI E ARTIGIANI

Paolo Baroni e Carlo Bertini per “la Stampa”

Dei 25 miliardi che il governo ha messo in conto di spendere per l' emergenza Covid-19 il nuovo decreto del governo potrebbe impegnarne subito 15 se non addirittura 16. Il provvedimento, che in giornata dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri, con la possibilità che venga anche splittato (oggi le misure più urgenti, a partire dal rinvio delle scadenze fiscali, tra qualche giorno le misure sugli ammortizzatori) si regge su 4 pilastri, 4 capi che vanno a formare una vera e propria manovra anti-virus: le disposizioni in materia di salute (nuovi fondi e nuove assunzioni), Protezione civile (che potrà requisire alberghi e pure presidi sanitari e medico-chirurgici) e corpi di polizia, le disposizioni in materia di lavoro, il sostegno alle liquidità delle famiglie e delle imprese tramite sistema bancario e le misure fiscali.

Ammortizzatori sociali

Rispetto ai 12,5 miliardi ipotizzati l' altro giorno da Conte a Gualtieri a fronte delle nuove decisioni legate alla messa in sicurezza del Paese ed alle richieste che arrivano dalle varie categorie ed associazioni il valore del pacchetto lievita sino ad assorbire i 2/3 dei nuovi fondi reperiti dal governo. In particolare gli interventi sul fronte del lavoro in pratica raddoppiano arrivando a quota 5 miliardi di euro. Il piatto forte riguarda la cassa integrazione in deroga per l' intero territorio nazionale, per tutti i settori produttivi agricoltura compresa a cui si aggiunge poi la revisione del Fondo Integrazione Salariale in deroga per tutte le aziende da 5 a 50 dipendenti.

Aiuti alle famiglie

Nel pacchetto vengono poi comprese anche disposizioni a sostegno dei genitori lavoratori a seguito sospensione servizio scolastico: in alternativa congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi (10 giorni a stipendio pieno più altri 5 se i genitori ne beneficiano in parti uguali) oppure voucher 600 euro (1000 per medici, infermieri e operatori socio-sanitari) attraverso la piattaforma del libretto famiglia.

Bonus da 500 euro anche favore di coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, per fare fronte agli oneri di cura non professionale di persone non autosufficienti. Quindi anche nel settore privato, come già avviene per il comparto pubblico la quarantena sarà equiparata a malattia. Infine viene previsto lo slittamento (da 68 a 128 giorni) dei termini per le domande di disoccupazione Naspi e Dis-col.

Lavoratori autonomi

Su altri interventi sino a ieri sera era in corso una riflessione: dall' eventuale sospensione della rata di maggio dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi senza dipendenti o i datori di lavoro alla possibilità concessa alle Casse private di mettere in campo iniziative di assistenza ai propri iscritti. Per i lavoratori non coperti da cig in deroga, in particolare stagionali dei settori del turismo e pesca nonché dello spettacolo, si sta valutando l' allargamento del sussidio disoccupazione. Mentre per gli artigiani si studia l' attivazione delle casse di appartenenza.

Mutui e prestiti

Il capo terzo, sui sostegni alla liquidità di famiglie e imprese si articola su sei punti a partire dalla moratoria dei finanziamenti (mutui, leasing, aperture di credito, finanziamenti a breve in scadenza), tutte operazioni assistite da garanzie statali parziali di ultima istanza. A seguire: potenziamento del Fondo centrale di garanzia Pmi, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, potenziamento dei confidi a favore delle microimprese, semplificazione dell' utilizzo del fondo Gasparrini che consente di rinviare anche di 18 mesi le rate del mutuo prima casa a carico dei cassaintegrati e dipendenti di aziende in crisi.

Tasse e contributi

Il pacchetto fiscale prevede 4 tipologie di intervento: la sospensione dei versamenti relativi a Iva (a partire dalla scadenza del 16 marzo), ritenute e contributi per contribuenti fino a 400.000 di fatturato per prestazioni di servizi e 700.000 per cessioni di beni; la sospensione termini per le attività di Agenzia entrate e riscossione, la sospensione dei termini previsti da cartelle, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, la sospensione dell' invio di nuove cartelle e di tutti gli atti esecutivi.

Donazioni

Oltre a tutto questo ci sono altre misure oggetto di valutazione da parte del Mef: un intervento sul fronte degli affitti commerciali (Confedilizia chiede di non pagare l' Imu e l' Irpef o Ires sui canoni non percepiti), il potenziamento del credito di imposta per chi partecipa alle fiere e una misura sulle donazioni per interventi sul fronte del coronavirus. In questo caso si sta studiando una norma interpretativa per stabilire che anche questo tipo di contributi può essere portato in deduzione.

