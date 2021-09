LE MAPPE PORTANO UN TESORO. E INFATTI APPLE VUOLE RILANCIARE LE SUE “MAPS” – IN PASSATO GLI UTENTI AVEVANO NOTATO ERRORI (ANCHE PERICOLOSI) NELL’APP DI NAVIGAZIONE DELLA “MELA”, AL PUNTO DA FAR PERDERE IL POSTO AI VERTICI DEI SERVIZI SOFTWARE DELLA COMPAGNIA – ADESSO LA APPLE È PRONTA A LANCIARE UNA NUOVA VERSIONE DELL’APPLICAZIONE, CON VISUALIZZAZIONE 3D, SEGNALAZIONI DEGLI INCIDENTI, INFORMAZIONI SUL TRAFFICO E NUOVE GUIDE OTTIMIZZATE E MIGLIORATE – ECCO COME FUNZIONANO E QUANDO SARANNO DISPONIBILI…

Luca Viscardi per www.blitzquotidiano.it

apple maps 9

l 10 settembre è stato il giorno a partire dal quale Italia, San Marino, Città del Vaticano e Andorra, hanno potuto testare le nuove mappe di Apple, con numerosi miglioramenti. Insieme a MisterGadget. Tech approfondiamo le novità introdotte, grazie anche a un test su strada delle funzionalità della nuova app.

COME OTTENERE LE NUOVE MAPPE DI APPLE

Innanzitutto occorre capire come ottenere le nuove mappe di Apple. La fortuna è che non bisogna fare nulla, perché i cambiamenti che sono stati introdotti vengono definiti “server side”: dipendono cioè dalle configurazioni del server e non del dispositivo che viene utilizzato per utilizzare le stesse mappe.

Per questo motivo, non dovete aggiornare l’applicazione oppure il vostro smartphone, basterà semplicemente aprire l’applicazione e usarla regolarmente, potrebbe volerci un po’ di tempo per visualizzare le nuove mappe sullo schermo.

apple maps 7

LE NOVITÀ DELLE NUOVE MAPPE DI APPLE

“Abbiamo ricostruito le mappe da zero, con una migliore navigazione, dettagli più ricchi, informazioni più accurate per i luoghi, e funzionalità notevoli che solo Apple può offrire, tra cui Guardati intorno, Indicazioni di Siri con linguaggio naturale e altro ancora. Ora è più facile che mai per gli utenti in Italia trovare i luoghi che amano e raggiungere la destinazione in modo ancora più veloce e facile.” Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple.

apple maps 6

Gli utenti che decideranno di utilizzare l’app aggiornata si ritroveranno di fronte a numerosi cambiamenti: un nuovo layout con visualizzazione 3D, i monumenti con immagini 3D realizzate a mano, segnalazioni degli incidenti, informazioni sul traffico e nuove guide ottimizzate e migliorate. Apple ha già fatto sapere che nelle prossime settimane, contemporaneamente alla distribuzione di iOS 15,ci saranno ulteriori implementazioni.

Altre novità riguardano l’arrivo dei Fly-over in numerose città italiane, e il cosiddetto Look Around, il corrispettivo dello Street view di Google; proseguendo, le mappe degli aeroporti, dei centri commerciali e (per la sola Milano) arrivano anche la mappatura e le informazioni in tempo reale sui mezzi di trasporto pubblico. Se tutto questo non bastasse, le nuove mappe di Apple introducono anche le informazioni sul traffico in tempo reale, gli avvisi per gli eventi meteorologici estremi, la segnalazione degli autovelox.

apple maps 10

Ma è davvero così? Con MisterGadget.Tech abbiamo avuto la possibilità di vedere su strada l’effettivo funzionamento dell’app mappe.

COME FUNZIONANO LE NUOVE MAPPE DI APPLE

Abbiamo usato le nuove mappe di Apple per un viaggio di diverse tappe che ci ha portato ad attraversare il nord est dell’Italia e abbiamo potuto constatare una sorprendente efficienza nell’indicazione dei percorsi e nel calcolo dei tempi di percorrenza.

apple maps 5

La visualizzazione a livello strada è semplicemente eccezionale, con una definizione davvero elevatissima; da segnalare è il fatto che sono escluse da questa modalità di visualizzazione gli spazi in cui le auto non possono passare, ZTL comprese. Bizzarro il fatto che non sia stato organizzato il passaggio delle auto, in accordo con le autorità, nelle strade con traffico limitato.

Ottimo invece il livello di definizione dei percorsi stradali, con l’indicazione del limite di velocità nei diversi tratti, ma anche della presenza di semafori e di punti di controllo della velocità. Le segnalazioni che vengono date in prossimità di cambi di direzione e intersezioni sono molto chiare e dettagliate, con la specifica della corsia da intraprendere per seguire il proprio percorso.

apple maps 3

Sono segnalate anche le eventuali zone in cui è negata la circolazione di veicoli inquinanti. Dal menù principale della app è possibile fare segnalazioni su indirizzi errati, attività commerciali mancanti o informazioni errate di quelle esistenti. Nel complesso possiamo dire che il primo impatto con la versione aggiornata delle mappe di Apple è stata positiva e sorprendente.

