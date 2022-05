5 mag 2022 18:13

MARK, APRI IL PORTAFOGLIO! - DRAGHI HA RICEVUTO IN MATTINATA A PALAZZO CHIGI MARK ZUCKERBERG. CON LORO C’ERA ANCHE IL MINISTRO DELL’INNOVAZIONE VITTORIO COLAO: I TRE HANNO PARLATO DEI PROGETTI DEL FONDATORE DI FACEBOOK PER IL METAVERSO E SOPRATTUTTO DEI FUTURI INVESTIMENTI IN ITALIA DEL GRUPPO “META” - L’INCONTRO CON DEL VECCHIO A MILANO E LA PASSEGGIATA A SIENA: LA CRONACA DELLA SETTIMANA DI ZUCK IN ITALIA…