6 nov 2023 16:15

MASERATI SGOMMA VIA DA TORINO – LA FABBRICA DEL "TRIDENTE" È STATA MESSA IN VENDITA SU INTERNET DA STELLANTIS - A PUBBLICARE L’ANNUNCIO È IL "GRUPPO IPI" DELLA FAMIGLIA SEGRE (RICORDERETE MASSIMO, IL MARITO CORNUTO CHE HA SPUTTANATO PUBBLICAMENTE LA QUASI MOGLIE) - L’INDOTTO MASERATI È IN CRISI NERA: LA “LEAR”, AZIENDA FORNITRICE DI SEDILI, HA ANNUNCIATO 300 ESUBERI E TRA POCHE SETTIMANE TERMINERANNO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI...