26 lug 2022 16:22

MASSAC-RATING! – MOODY’S TAGLIA LE STIME DI CRESCITA ITALIANA DAL 2,3% AL 2,2 NEL 2022 E DALL’1,7 ALLO 0,8 NEL 2023 – L’AGENZIA DI RATING AVVERTE IL NOSTRO PAESE: "L'INSTABILITÀ POLITICA È UNA FONTE ULTERIORE DI INCERTEZZA PER L'ITALIA, IN UNA FASE IN CUI LE PROSPETTIVE ECONOMICHE SONO GIÀ A RISCHIO" - "CON LA CRISI POLITICA POTREBBE DIVENTARE COMPLICATO VARARE RIFORME SULLA GIUSTIZIA, LA CONCORRENZA, IL FISCO, RICHIESTE PER ACCEDERE ALLA TERZA TRANCHE DEI FONDI DEL RECOVERY"