MASSIAH CRITICA - L'AD DI UBI DEVE AVER LETTO IL ''FINANCIAL TIMES'', CHE CONSIGLIA AGLI AZIONISTI DI VENDERE CARA LA PELLE: ''L'OFFERTA NON CONCORDATA È ARRIVATA IN UN GIORNO IMPORTANTE, MENTRE PRESENTAVAMO IL PIANO INDUSTRIALE, E NE SIAMO VENUTI A CONOSCENZA DA UN COMUNICATO STAMPA. L'ITER SARÀ COMPLESSO E PER NULLA SCONTATO, È MOLTO PRESTO PER TRARRE CONSIDERAZIONI. MA TRA ALCUNI GRANDI SOCI DI UBI CI SONO DUBBI SULLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA''. INSOMMA CARI MESSINA-CIMBRI-NAGEL: LA STRADA E' IN SALITA, PREPARATEVI A OFFRIRE DI PIÙ…

PER IL ''FINANCIAL TIMES'' L'OPERAZIONE È UN BUON AFFARE PER I SOCI DI INTESA, MENO PER QUELLI DI UBI BANCA

DAGONEWS - Oggi l'assai letta Lex Column del Financial Times dedica una delle sue colonnine all'operazione che sta sconvolgendo la finanza italiana. Eccone un'estratto:

victor massiah

''Come si dice ''bold'' in italiano? Audace è un modo; un altro è Carlo Messina. Il CEO della più grande banca italiana ha lanciato un'offerta non concordata per acquisire la rivale UBI''. Il quotidiano inglese parte con gli aspetti positivi: ''Il sistema bancario italiano ha urgente bisogno di consolidarsi, e Messina deve aver chiaramente riflettuto sull'operazione per qualche tempo. Aveva già avvicinato i regolatori locali, la BCE, e anche ingaggiato un'altra banca italiana, BPER, per assorbire fino a 500 filiali del gruppo post-fusione, per prevenire problemi antitrust.

La banca post-fusione avrà un quinto del mercato italiano. Pagando con azioni, con un tasso di scambio fissato a 1,7, l'operazione non aggiungerà stress al bilancio che verrà, garantendo agli azionisti UBI un premio del 27,6% rispetto ai valori di chiusura di venerdì scorso''.

carlo messina

Poi però passa alla parte più incerta: ''Un'altra mossa audace è contare sul goodwill negativo'', perché Intesa pagherà meno del valore di libro di UBI. Si parla di 5 miliardi più il miliardo circa che deriverà dalla vendita delle filiali.

Ma UBI ne vale 8 di miliardi, e ''Mr Messina dà per scontato che la banca post-fusione potrà iscrivere quel valore residuo di 2 miliardi per coprire i 2 miliardi di crediti deteriorati più i costi di integrazione. Presto! Se questo può sembrare un gioco di prestigio, i tagli ai costi (inclusi gli esuberi volontari) non lo sono.

Intesa promette di risparmiare più di mezzo miliardo di euro ogni anno. Tassato e capitalizzato, arriva a una somma di 3,2 miliardi, che copre il grosso del prezzo di acquisto. Il che vuol dire che Intesa potrebbe pagare di più, tanto che il titolo è salito nel giorno dell'annuncio. Gli azionisti di Intesa stanno facendo un buon affare. Chi ha i titoli UBI Banca, invece, non dovrebbe venderli così facilmente''

carlo cimbri 10

INTESA:MASSIAH,OPS NON CONCORDATA IN GIORNO IMPORTANTE

(ANSA) - L'offerta di scambio di Intesa su Ubi è arrivata "al termine della importante giornata in cui abbiamo presentato il nostro piano industriale, accolto dal mercato e da tutti gli stakeholder con grande consenso e apprezzamento". Ubi ha appreso la notizia da "un comunicato stampa" e l'operazione "non era concordata né a conoscenza del nostro consiglio di amministrazione e del nostro management", come "rappresentato" da Intesa. E' quanto scrive il ceo di Ubi, Victor Massiah, ai dipendenti in una lettera visionata dall'ANSA.

UBI: MASSIAH, ITER COMPLESSO E PER NULLA SCONTATO

(ANSA) - "Prima di diventare progetto, dovrà passare attraverso un complesso, e per nulla scontato, iter autorizzativo delle autorità vigilanti e di approvazione da parte delle assemblee". Lo scrive - risulta all'ANSA - il ceo di Ubi, Victor Massiah, in una lettera ai dipendenti del gruppo.

UBI MASSIAH, MOLTO PRESTO PER TRARRE CONSIDERAZIONI

alberto nagel carlo messina

(ANSA) - "E' molto presto per trarre considerazioni, ma è importante sottolineare come questa operazione rappresenti, per il momento, solo una proposta". Lo scrive il ceo di Ubi, Victor Massiah, in una lettera - che l'ANSA ha potuto leggere - inviata ai dipendenti del gruppo. "L'offerta - aggiunge - sarà, secondo dichiarato da Intesa Sanpaolo, depositata in Consob entro il 7 marzo prossimo. Prima dell'inizio del periodo di adesione, previsto entro fine giugno, il cda di Ubi dovrà esprimersi al riguardo, a valle di una adeguata istruttoria".

UBI:MASSIAH,LAVORARE E NON ALLENTARE ATTENZIONE SU OBIETTIVI

(ANSA) - "Ubi è definita nella proposta la migliore delle banche medie italiane: è qualcosa che il mercato ci ha sempre riconosciuto e di cui dovete essere orgogliosi". Lo scrive il ceo di Ubi, Victor Massiah, nella lettera - che l'ANSA ha potuto leggere - ai dipendenti del gruppo. "Detto questo, qualunque sia lo scenario futuro che ci attende, il modo migliore per poterlo affrontare è continuare a lavorare con l'impegno di sempre, senza minimamente allentare l'attenzione e la focalizzazione sugli obiettivi che ci siamo dati".

UBI BANCA: TRA ALCUNI GRANDI SOCI DUBBI CONGRUITÀ OPS INTESA

(ANSA) - Tra alcuni grandi azionisti di Ubi Banca c'è chi dubita che l'offerta di Intesa valorizzi adeguatamente l'istituto guidato da Victor Massiah. "I valori dell'offerta sono lontani da quelli che ci si aspettava. E' vero che si offre di entrare in un grande gruppo che dà dividendi ma anche Ubi li distribuisce ed è redditizia. Vedremo quando arriveranno i documenti dell'offerta e decideremo" hanno riferito fonti vicine ai grandi azionisti di Ubi. "Nessuno - hanno aggiunto tali fonti- ci ha approcciato prima o dopo né ci ha dato alcun tipo di dettagli sulle ricadute di governance o sul territorio".