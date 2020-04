IL MATTINO HA DORSEY IN BOCCA – IL FONDATORE DI TWITTER HA DECISO DI DONARE 1 MILIARDO DI DOLLARI PER LA LOTTA CONTRO IL CORONAVIRUS: “E USERÒ IL RESTO PER FINANZIARE PROGETTI DI REDDITO MINIMO UNIVERSALE" – FARÀ COME ZUCKERBERG CHE PRIMA PORTA MILIARDI OFFSHORE POI DONA QUALCHE SPICCIO PER FARSI VOLERE BENE, FARE LOBBY E CONDIZIONARE LA POLITICA? LUI PROMETTE DI FARE TUTTO IN TRASPARENZA, MA…

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

Anna Lombardi per “la Repubblica”

la routine stoica di jack dorsey 10

L' uccellino generoso annuncia il suo impegno con un cinguettio: «Dono 1 miliardo di dollari alla lotta al coronavirus. E quando l' emergenza sarà finita, userò il resto per finanziare progetti di reddito minimo universale e salute e istruzione femminile ». Jack Dorsey, 43 anni, è l' hipster di St. Louis con tatuaggi e barbetta, l' ex massaggiatore appassionato d' informatica fondatore, nel 2006, di quel microblogging chiamato Twitter che in 10 anni ha rivoluzionato i social imponendo la sintesi perfino alla politica. E pazienza se per spiegare metodo e motivazioni del gesto magnanimo si lancia ora in un lunghissimo thread, messaggi collegati fra loro: l' operazione è complessa e va spiegata bene.

mark zuckerberg

«Perché ora?», twitta l' 804esimo uomo più ricco del mondo, un patrimonio di 3,6 miliardi di dollari. «Il momento è urgente e voglio fare qualcosa che abbia impatto e ispiri pure altri». Per questo trasferirà 19,8 milioni di azioni dell' azienda di pagamenti digitali Square, ovvero il 28% della sua ricchezza, alla società Start Small, appositamente creata.

jack dorsey

Certo, nota il New York Times, il modello messo in piedi dal Ceo di Twitter ricalca quello usato da Mark Zuckerberg di Facebook nel 2015 per creare, con la moglie Priscilla, la Chan Zuckerberg Initiative.

mark zuckerberg e priscilla chan

Società per finanziare buone cause, è stata accusata di essere uno strumento per fare lobby e donazioni politiche: con discrezione. Macché, insiste Dorsey: lui farà tutto in trasparenza, trascrivendo ogni movimento su un documento pubblico Google. A partire dalla prima donazione: 100 milioni ad America' s Food Found, fondo creato dall' attore Leonardo Di Caprio e dalla vedova di Steve Jobs per dare aiuti alimentari.

bill gates

La mossa di @Jack, come si fa chiamare su Twitter, è tutt' altro che isolata: dalla Silicon Valley a Hollywood sono tanti coloro che combattono il virus mettendo mano al portafogli. La fondazione Bill e Melinda Gates ha già investito 100 milioni di dollari in progetti di kit per tamponi a casa e studi su 7 vaccini. L' uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, patron di Amazon, ha donatto 100 milioni alla banca alimentare Feeding America. Ma perfino fra quei ricconi nessuno ha "sganciato" tanto quanto lui.

JEFF BEZOS

Già qualche mese fa provò a cambiar vita in Africa, per investire in bitcoin. Ma fu costretto a cambiare programma per frenare la scalata a Twitter tentata dal repubblicano Paul Singer. Quando la morsa del virus sarà sconfitta, @Jack investirà in reddito minimo, salute e istruzione. «Teniamo in equilibrio il pianeta ». Un miliardo alla volta.

la routine stoica di jack dorsey 9

mark zuckerberg con la moglie priscilla jack dorsey con lily cole JACK DORSEY jack dorsey JACK DORSEY jack dorsey la routine stoica di jack dorsey 8 la routine stoica di jack dorsey 1 la routine stoica di jack dorsey 3 jack dorsey kate greer la routine stoica di jack dorsey 2

la routine stoica di jack dorsey 5 jack dorsey trump JACK DORSEY jack dorsey donald trump la routine stoica di jack dorsey 4