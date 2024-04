MELA SBUCCIATA! - IL 2024 È UN "ANNUS HORRIBILIS" PER APPLE: A GENNAIO È STATA SUPERATA DA MICROSOFT NELLA CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ CHE VALGONO DI PIU' AL MONDO, ORA È STATA SCAVALCATA DA SAMSUNG NELLE VENDITE GLOBALI DI SMARTPHONE - E' L'INIZIO DEL DECLINO DELL'AZIENDA FONDATA DA STEVE JOBS? LA CONCORRENZA SI FA SEMPRE PIU' AGGUERRITA E CUPERTINO È ANCORA INDIETRO NELLO SVILUPPO E L'INTEGRAZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI SUOI "DEVICE"

Estratto dell'articolo di Filippo Santelli per “la Repubblica”

APPLE VS SAMSUNG

Apple è in crisi? Due sorpassi non fanno una prova, ma rendono la domanda legittima. Il primo risale a gennaio, quando la Mela è stata superata da Microsoft al vertice della classifica delle società a maggiore capitalizzazione, penalizzata dalla percezione di ritardo nella corsa all’oro dell’Intelligenza artificiale.

Il secondo sorpasso invece è stato ufficializzato ieri e riguarda gli smartphone, da anni sua prima fonte di ricavi: nel primo trimestre dell’anno la rivale Samsung ha recuperato la leadership nelle vendite globali, mentre la quota degli iPhone – che avevano conquistato il primato alla fine del 2023 – è scesa del 10%. […]

apple samsung

Parlare di declino è prematuro, per un campione che capitalizza 2 mila e 700 miliardi di dollari (!) e che nell’ultimo trimestre ha fatto segnare 120 miliardi di vendite (!!) e 34 di utile (!!!). Ma è vero che l’ultimo dato sulle spedizioni di iPhone (-9,6%) qualche allarme lo fa scattare […]perché il mercato degli smartphone è in risalita, dopo un paio di anni difficili. […]

Non c’è solo l’arcinoto rallentamento del mercato cinese insomma, con i suoi consumatori depressi. Ci sono concorrenti che rosicchiano quote del segmento alto, il più lucrativo: Samsung con i nuovi modelli, la rediviva Huawei […] la riemergente Xiaomi. Mentre una percezione diffusa è che le ultime generazioni di iPhone non abbiano aggiunto granché alle precedenti. Il nuovo device di casa, il visore Vision Pro, non è certo prodotto di massa: costa 3.500 dollari.

iphone 15 - apple

E qui veniamo al futuro, più o meno prossimo: quello che gli smartphone nutriti di IA sapranno fare. Finora l’impressione è che, rispetto a Microsoft o a Google, Apple non abbia una chiara strategia su come svilupparla e integrarla. È vero ritardo o solo gioco a carte coperte? Qualcosa di più si capirà a giugno, nella tradizionale conferenza-evento per gli sviluppatori, quando la società presenterà il nuovo sistema operativo con una Siri potenziata.

A tutto questo va aggiunta la complessa ristrutturazione delle catene produttive, con cui la Mela cerca di ridurre la dipendenza dalla Cina spostando capacità in India e Sudest asiatico. […]

