10 ott 2022 19:46

MELONI NELLA RETE (UNICA) – UN FITTO SCAMBIO DI LETTERE TRA TIM E CASSA DEPOSITI E PRESTITI HA FATTO SLITTARE LA NASCITA DELLE RETE UNICA CHE ERA PREVISTA PER FINE MESE, IN BASE AL MEMORANDUM SIGLATO A MAGGIO – L'AD DI CDP DARIO SCANNAPIECO È STATO COSTRETTO A FRENARE E ASPETTA LE ISTRUZIONI DEL NUOVO GOVERNO PRIMA DI MANDARE LA LETTERA NON VINCOLANTE PER FISSARE UN PREZZO ALLA RETE…