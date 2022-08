I MEME TI ARRICCHISCONO - LA STORIA DI JAKE FREEMAN, STUDENTE AMERICANO CHE È RIUSCITO A GUADAGNARE 110 MILIONI DI EURO IN POCHI MESI VENDENDO LE SUE AZIONI DI "BED BATH & BEYOND" - LA CATENA DI NEGOZI PER LA CASA FA PARTE DEI "MEME STOCK", LE AZIONI CHE GUADAGNANO POPOLARITÀ GRAZIE AI MEME E I SOCIAL - FREEMAN HA VENDUTO QUANDO IL PREZZO HA TOCCATO I 35 DOLLARI PER AZIONE E POCO DOPO LA SOCIETÀ HA COMINCIATO A PERDERE - CERTO, È PIÙ FACILE INCASSARE COSÌ TANTO SE SI PARTE DA UN INVESTIMENTO DI 27,5 MILIONI DI DOLLARI…

Arcangelo Rociola per “la Stampa”

JAKE FREEMAN

Si è già meritato il titolo di migliore investitore della Generazione Z. A chi gli chiede se si aspettasse di fare così tanti soldi dalla compravendita di azioni, risponde secco: «Assolutamente no». Eppure Jake Freeman, 20 anni, è riuscito a guadagnare 110 milioni di euro in una manciata di mesi ripagando la fiducia di chi, tra amici e parenti, gli ha garantito i fondi necessari per iniziare la sua scalata. 27,5 milioni di dollari la quota raccolta.

Imprecisato il numero di persone, ma se la cerchia non dovesse essere troppo larga si tratta di portafogli dalla buona disponibilità. Freeman, studente di matematica e economia all'Università della California del Sud, ha raccontato la sua avventura di investitore di Wall Street al Financial Times.

Su cosa ha puntato per ottenere ritorni di quattro volte il capitale a disposizione? «In Bed Bath & Beyond», la catena di negozi per la casa statunitense. L'azienda non è la Apple dei saponi liquidi. Anzi, da anni viaggia in acque non facilissime. Ma Bed Bath & Beyond è una delle società che fanno parte del gruppo dei cosiddetti "Meme Stock".

Azioni di società prese di mira da fondi speculativi che in Borsa puntano sul loro ribasso.

Meme Stock si può tradurre come "azioni meme". Meme, come le immagini ironiche che girano sui social. Perché è sui social che è nato questo movimento dal basso. Una sfida alla finanza tradizionale. Nata per scherzo. Finita talvolta in un bagno di sangue per i fondi speculativi.

È successo con il caso GameStop, da cui tutto ha avuto inizio. GameStop è una catena di negozi di videogiochi. I fondi nel 2020 cominciano a scommettere sul suo crollo, convinti che la vendita di videogames nei negozi fisici sarebbe stata spazzata via dall'online.

Il titolo dell'azienda crolla. Poi su Reddit migliaia, centinaia di migliaia di piccoli investitori, spesso poco più che ventenni, si organizzano. Condividono immagini sarcastiche, la cui narrazione è quella di Davide (loro) contro Golia (gli hedge fund). Si incoraggiano. Lanciano la loro sfida ai fondi speculativi. Tramite app per il trading online cominciano a comprare azioni. Il titolo di GameStop passa in poche settimane da 1 a 113 dollari per azione. Gli hedge fund perdono decine di milioni di euro. Scommessa persa. Su Reddit invece è la festa dei nuovi ricchi.

Non è chiaro se Freeman fa parte dei pirati dei Meme Stock. Ma è chiaro che ne rappresenta una modalità d'azione. Almeno nei tempi. Perché la sua scommessa su Bed Bath & Beyond ricalca la posizione rialzista dei suoi coetanei su Reddit. Freeman ha venduto nel momento migliore, quando il prezzo ha toccato i 35 dollari per azione. Poco dopo la società ha cominciato a perdere.

Per poi subire un crollo del 40% dopo che il miliardario Ryan Cohen, classe 1986, tra i guru del popolo dei Meme stock, ha deciso di vendere il 6% delle proprie azioni.

Cohen è stato anche motore primo del caso GameStop. Fu il suo annuncio di essersi assicurato il 10% della società durante il suo periodo più nero a scatenare la corsa all'acquisto dei micro investitori. Oggi è presidente della catena texana. Cohen dà. Cohen toglie. E con lui quanti lo seguono. Perché il vero fenomeno dietro i Meme Stock, tutt' altro che momentaneo, è un mix di sfida alla finanza, comunicazione e ideologia. Si dice spesso che la Generazione Z e parte dei Millennials non abbiano punti di riferimento nel mondo "adulto", nutrendo disinteresse che a volte sfocia nello scontro.

Se è vero, i forum di Reddit e i Meme Stock ne sono una rappresentazione plastica. Su Wall Street Bets, il forum più frequentato, ci sono profili anonimi, nomi di fantasia conosciutissimi, che danno consigli sulla finanza. Freeman aveva in tasca il 6% di Bed Bath & Beyond. Ora la società affonda, e lui ha una società di investimento. Dalla California del Sud si è trasferito a New York. Ogni tanto un volo per frequentare l'università. Poi il rientro nella Grande Mela, dove ha già messo su un comitato per candidarsi alle prossime elezioni presidenziali americane. Meme Mr. President. Chissà.