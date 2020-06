26 giu 2020 14:55

MENA DOVE FA MALE: I SOLDI - FACEBOOK BOICOTTATA DA UN NUMERO CRESCENTE DI IMPRESE CHE SOSPENDONO LA PUBBLICITÀ SULLA PIATTAFORMA, REA DI NON CENSURARE I POST PIÙ CATTIVI DI TRUMP - ZUCKERBERG (DA SEMPRE) CERCA DI NON INTERVENIRE SUI CONTENUTI. UN PO' PER FURBIZIA: COSÌ NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO UNA ''MEDIA COMPANY'' E NON DEVE RISPONDERE IN TRIBUNALE DI COSA PUBBLICANO GLI UTENTI. UN PO' PER LA SUA IMPOSTAZIONE LIBERTARIA DA SMANETTONE