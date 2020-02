I MERCATI CI SPERANO – PIAZZA AFFARI CHIUDE IN RIALZO DELL'1,5% DOPO UNA GIORNATA ALTALENANTE E UNO SCIVOLONE IN MATTINATA - BENE TIM E FCA (GRAZIE AI DATI DI PEUGEOT SULLA REDDITIVITÀ) – L'ALLARME DI "MOODY’S" E “OXFORD ECONOMICS”: IL VIRUS POTREBBE BRUCIARE 1.100 MILIARDI IN TUTTO IL MONDO

1 – BORSA, PIAZZA AFFARI CHIUDE IN RIALZO: BRILLANO SAIPEM E FCA

coronavirus mercati 3

(AWE/Finanza.com) - Seduta dai due volti, quella vissuta oggi da Piazza Affari. Dopo una partenza cauta e uno scivolone in mattinata, l'indice Ftse Mib ha ribaltato la giornata e ha chiuso in rialzo dell'1,44% a 23.422,54 punti, facendo meglio delle altre Piazze europee che sono rimaste ancorate alla parità. In lieve contrazione lo spread, che torna a 150 punti base in chiusura, con il rendimento del decennale italiano allo 0,99%.

Tutto esaurito per l'asta Bot a sei mesi di oggi. Sono stati allocati dal Tesoro titoli per 6 miliardi di euro al tasso di -0,287%. La domanda ha superato i 9,4 miliardi di euro, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,58. Il trittico di fine mesi si concluderà domani 27 febbraio con l'asta Btp a media-lunga scadenza.

milano al tempo del coronavirus

Tra i migliori titoli del Ftse Mib Saipem (+4,93% a 3,59 euro) dopo la pubblicazione dei conti 2019, con il ritorno all'utile e la distribuzione del dividendo.Balzo anche di Fca (+4,6% a a 11,77 euro) che beneficia dell'effetto Psa, il colosso francese con cui ha raggiunto un accordo di fusione. Il gruppo dell'auto francese ha annunciato con la comunicazione del bilancio che la sua redditività ha raggiunto nel 2019 un valore record.

In evidenza anche Telecom Italia (+3,51% a 0,52 euro) in scia alle dichiarazioni sulla rete, in particolare quelle del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Quest'ultimo ha rimarcato il fatto che il Governo incoraggi il confronto tra gli operatori sul confronto d'infrastruttura integrata su banda ultralarga.

giuseppe conte roberto gualtieri mes

Acquisti su Enel (+1,9%) dopo che gli analisti di Equita Sim hanno rivisto al rialzo il target price di Enel a 8,1 euro (+8%) confermando il rating Buy. Inoltre, la controllata Enel X è entrata in campo con la Commissione europea e Banca europea per gli investimenti per la rivoluzione della mobilità elettrica. In rialzo Eni (+0,74% a 12,06 euro) dopo che la controlla Versalis ha acquisito dal fondo Vei Capital il 40% di Finproject con l'obiettivo di creare valore attraverso l'integrazione delle rispettive filiere produttive.

Poco mossa Generali (-0,4% a 17,26 euro) che ha creato una joint venture con la statunitense Nationwide Mutual Insurance. La nuova società, che si chiamerà N2G Worldwide Insurance Services, fornirà soluzioni assicurative per multinazionali.

2 – «A RISCHIO OLTRE 1.000 MILIARDI DI PIL GLOBALE»

Da “il Messaggero”

coronavirus gli effetti sul mercato delle auto

Se il Coronavirus diventasse una pandemia potrebbe costare all' economia globale oltre mille miliardi di dollari in termine di perdite di prodotto. La stima pesante arriva dall' istituto Oxford Economics, che mette in guardia contro il rischio che la diffusione del virus nel 2020 bruci l' 1,3% della crescita mondiale, l' equivalente di 1.100 miliardi. Del resto, per gli economisti del centro di ricerca il virus ha già mostrato i primi «spaventosi effetti» con il blocco della catena delle forniture dovuto alla chiusura delle fabbriche in Cina.

coronavirus mercati 2

è stata la stessa Oxford Economics nei giorni scorsi a misurare l' impatto del virus cinese in particolare sull' economia italiana. «È probabile una contrazione del Pil nel 2020». Se le misure di contenimento dell' epidemia rimarranno in vigore per una settimana, l' interruzione delle attività peserà per circa lo 0,1% del Pil nel primo trimestre, dicono gli economisti sottolineando che si tratta di una stima conservativa. È molto probabile infatti che altri fattori, come la fiducia e le dinamiche delle supply-chains, amplifichino lo choc. Le quattro province colpite (Milano, Lodi, Cremona e Pavia) valgono circa il 12% del Pil italiano (il 10% della produzione manifatturiera italiana) e il 2% de

mercato tradizionale cinese coronavirus e mercati il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 7 milano al tempo del coronavirus carnevale di venezia con il coronavirus psicosi coronavirus codogno deserta tifosi della lazio con la mascherina venezia poliziotto con la mascherina il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 1 scaffali vuoti all'esselunga milano disinfestazione a daegu, in corea del sud, di fronte alla chiesa del gesu' shincheonji il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 12 mercato del pesce di wuhan