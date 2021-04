PRESTO, PORTATE I SALI A RUTTE! – IL SEGRETARIO AL TESORO AMERICANO JANET YELLEN PROPONE UNA TASSA MINIMA SULLE SOCIETÀ “PER EVITARE CHE SI TRASFERISANO PER MOTIVI FISCALI” – LE ANTICIPAZIONI DEL DISCORSO AL “CHICAGO COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS”: “AMERICA FIRST NON DEVE SIGNIFICARE AMERICA DA SOLA. IL NOSTRO PRIMO COMPITO DEVE ESSERE QUELLO DI FERMARE IL VIRUS ASSICURANDO CHE I VACCINI, I TEST E LE CURE MEDICHE SIANO IL PIÙ POSSIBILE DISPONIBILI NEL MONDO”