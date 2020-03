anil ambani

Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

«Vostro onore, il valore dei miei investimenti è crollato. Il mio patrimonio disponibile è zero. Quindi non posso liquidare alcunché per far fronte alle richieste delle banche». Così ha detto Anil Ambani al giudice della High Court di Londra che ha in mano la causa intentata da tre banche cinesi per rientrare di un prestito. Si trattava di un finanziamento da 700 milioni di dollari, personalmente garantito dall' indiano Ambani. Il quale ora si dice «nullatenente», ma nel 2008 vantava una fortuna netta personale di 42 miliardi di dollari, sesto posto nella lista dei più ricchi della terra.

Un personaggio Anil Ambani, erede di una dinastia imprenditoriale dell' India.

Anil, 60 anni, è abituato a dare del tu ai potenti, come l' ex presidente francese Hollande che lo conobbe quando il miliardario ottenne la licenza per costruire aerei da guerra in joint venture con la Dassault. Ed è una stella anche nel jet set cinematografico: resta celebre un Bollywood Party organizzato da Ambani nel 2013 per il maestro del cinema Steven Spielberg. È anche uno sportivo: soprannominato Marathon Man, per la sua passione di podista.

Ma la fortuna gira, la sua corsa è finita contro un muro di debiti in sofferenza. Tre grandi banche cinesi hanno trascinato in tribunale Ambani per rientrare dei prestiti destinati al suo «core business» nelle telecomunicazioni con il Reliance Group, miseramente fallito.

Le tre banche cinesi si sono rivolte alla giustizia di Londra.

Il giudice inglese non ha preso bene la tattica del «povero» indiano. Ha ordinato che versi 100 milioni entro il 20 marzo, prima di ammettere la sua difesa al dibattimento: «Il suo stile di vita sfarzoso denota asset non dichiarati», ha detto Mr Justice (il giudice) Waksman. Non si possono cancellare le immagini della casa di Mumbai (un palazzo) da 1.500 metri quadrati, 70 metri di altezza, dotata di eliporto e hangar sotterraneo per diversi elicotteri. «Chiaramente ha molto denaro occultato», ha osservato il magistrato secondo la cronaca dell 'Economic Times di Mumbai.

isha ambani matrimonio da 10 milioni

Ambani replica che i suoi investimenti si sono svalutati e quel che resta non è nella sua disponibilità personale: giura di non avere tecnicamente un soldo in tasca. Che il palazzo principesco di Mumbai non è suo, ma ci vive «in affitto senza pagare la pigione». Un miliardario potenziale, ma nullatenente reale.

«Una mossa da opportunista in questi giorni turbolenti», ribatte l' avvocato Bankim Thanki, del team legale che rappresenta le tre banche di Pechino. Gli analisti valutano in 109 milioni di dollari il suo patrimonio personale: niente rispetto al picco dei 40 miliardi di un tempo. Però viaggia ancora su un aereo privato Bombardier da 50 milioncini.

isha ambani matrimonio da 10 milioni con hillary clinton

La vicenda, apparentemente bizzarra, rivela però il declino della fortuna del grande Ambani. Il quale è fratello minore di Mukesh Ambani, al momento uomo più ricco dell' India, con 50 miliardi di dollari nel portafoglio personale.

Il fratello «liquido» aiuterà il «povero»? I due hanno litigato in tribunale ai tempi dell' eredità del padre, fondatore dell' impero economico. I fratelli si spartirono le attività di Reliance: Anil prese il settore telecomunicazioni e finanza; Mukesh quello petrolifero. Il padre fondatore aveva cominciato la sua ascesa con le pompe di benzina (faceva il benzinaio). Nonostante la rottura, Mukesh nel 2019 ha già salvato Anil dalla prigione in una causa di fronte alla Corte Suprema indiana intentata dalla svedese Ericsson. Maratoneta anche dei tribunali, Anil.

anil ambani a destra

Questa storia dice anche molto sul capitalismo e sugli investimenti cinesi in India. E sul modo di operare rischioso delle tre grandi banche di Pechino che ora fanno causa: Industrial and Commercial Bank of China, primo istituto mondiale per asset; China Development Bank e Export-Import Bank of China. Puntando sullo sviluppo delle telecomunicazioni mobili in India hanno prestato somme ingentissime agli imprenditori indiani, i quali usavano i fondi per acquistare tecnologia cinese. Una partita di giro benedetta dal governo di Pechino.

