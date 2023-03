IL RIALZO DEI TASSI PUO’ AFFOSSARE BANCHE E AZIENDA – IL FALLIMENTO DELLA SILICON VALLEY BANK SPAVENTA IL SISTEMA FINANZIARIO - IL RIALZO DEI TASSI HA FATTO LIEVITARE IL COSTO DEL DEBITO DELLE AZIENDE (IN PARTICOLARE LE START UP HI-TECH CHE UTILIZZANO IN MODO ESTREMO LA LEVA DEL DEBITO) E HA SVALUTATO I TITOLI OBBLIGAZIONARI IN PANCIA AGLI ISTITUTI DI CREDITO – LA COMBINAZIONE MICIDIALE HA COSTRETTO MOLTE AZIENDE INDEBITATE A CHIEDERE INDIETRO ALLA BANCA LA LIQUIDITÀ VERSATA E COSTRINGENDO A SUA VOLTA L’ISTITUTO, PER REPERIRE IN FRETTA LA LIQUIDITÀ, A SVENDERE I TITOLI IN PORTAFOGLIO…