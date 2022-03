LA MONTAGNA HA PARTORITO IL "TOPOLINO"! ALLA FINE ANCHE DISNEY HA DECISO DI LASCIARE LA RUSSIA. LA SOCIETÀ AMERICANA HA DECISO DI FERMARE TUTTE LE SUE ATTIVITÀ NEL PAESE DI PUTIN - STELLANTIS HA SOSPESO IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI, BURGER KING HA CHIUSO I RISTORANTI COME GIÀ AVEVA FATTO MCDONALD’S - AMAZON, NETFLIX, GOLDMAN SACHS: TUTTE LE AZIENDE IN FUGA DA MOSCA…

DAGONEWS

La montagna ha partorito il Topolino! Alla fine anche Disney ha deciso di lasciare la Russia.

La società americana ha deciso di fermare tutte le sue attività dopo l’invasione dell’Ucraina. La Walt Disney Company aveva già sospeso le nuove uscite dei suoi film nei cinema, ma ora lo stop riguarderà anche tutti gli altri business. È solo l’ultima di una lunga serie di compagnie e multinazionali a scappare da Mosca.

Ieri era stata Burger King ad annunciare la sospensione delle sue attività, dopo che lo avevano già fatto McDonald’s, KFC e Pizza Hut. Poi ci sono Nintendo e Sony, che hanno messo in pausa la spedizione di prodotti, Nestle e le catene di hotel Marriott e Hilton, che hanno fermato i nuovi investimenti.

Anche la banca americana Goldman Sachs, che ha un’esposizione di 650 milioni di dollari nel paese, ha chiuso bottega, così come Western Union e Citigroup.

Amazon ha tagliato fuori la Russia dalle spedizioni, ha sospeso i server di AWS e ha vietato l’accesso al servizio di Streaming Prime Video. Stessa cosa ha fatto Netflix, facendo sobbalzare i giovani russi che già la rimpiangono.

Il New York Times ha compilato una lista di tutte le aziende che, come reazione alla guerra, hanno deciso di abbandonare la Russia:

https://www.nytimes.com/article/russia-invasion-companies.html

