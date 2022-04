ECCO QUANTO GUADAGNANO JOHN ELKANN E AGNELLI - I CONTI DELLA EXOR, LA HOLDING DELLA FAMIGLIA PROPRIETARIA DELLA JUVENTUS E DELLA FERRARI, RIVELANO LE ENTRATE: IN CALO PER JAKI, IN SALITA PER IL MONOCIGLIO NUMERO UNO DEL CLUB BIANCONERO - PAOLO MADRON: “DOPO AVER CERCATO INVANO DI VENDERLA, JOHN ELKANN HA DECISO CHE IL PROSSIMO PRESIDENTE DELLA JUVENTUS SARÀ SUO FRATELLO LAPO” - LA SMENTITA DI EXOR: "IPOTESI CHE NON HANNO FONDAMENTO"