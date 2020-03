È MORTO JACK WELCH, IL LEGGENDARIO EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI GENERAL ELECTRIC – AVEVA 84 ANNI E INIZIÒ A LAVORARE IN GE NEL 1960 COME INGEGNERE CHIMICO: 19 ANNI DOPO FU NOMINATO PRESIDENTE E POI CEO – QUANDO SALÌ AL TIMONE LA COMPAGNIA VALEVA APPENA 12 MILIARDI E SOTTO LA SUI GUIDA ARRIVÒ AL RECORD DI 410. I RICAVI SONO CRESCIUTI DI CINQUE VOLTE E GLI UTILI… – IL TWEET DI TRUMP

Bill Bostock per www.businessinsider.it

jack welch 1

Jack Welch, il mitico ex amministratore delegato di General Electric, è morto all’età di 84 anni per un’insufficienza renale. Ad annunciarlo è stata la moglie, Suzy, al New York Times. Welch sarà per sempre ricordato con il leggendario manager che salì al timone di General Electric quando la compagnia valeva appena 12 miliardi di dollari per traghettarla alla cifra record di 410 miliardi.

jack welch con la moglie suzy

Welch ha iniziato a lavorare in Ge nel 1960 come ingegnere chimico; nel 1972 era diventato vicepresidente e nel 1979 fu nominato presidente. Due anni dopo ha assunto la carica aggiuntiva di amministratore delegato che avrebbe poi mantenuto fino alla pensione, nel settembre 2001. Nei suoi 21 anni come CEO, Welch ha trasformato GE nella società più ammirata e di successo del mondo con le sue innovative tecniche di gestione. I ricavi sono cresciuti di oltre cinque volte da 25 a 130 miliardi di dollari, gli utili di dieci volte da 1,5 a 15 miliardi di dollari e la capitalizzazione in Borsa è aumentata di 30 volte circa fino a 400 miliardi di dollari. I suoi successi sono considerati epici e, di conseguenza, migliaia di aziende in tutto il mondo hanno adottato quella che diventata nota come la Welch Way.

IL TWEET DI TRUMP PER LA MORTE DI JACK WELCH donald trump con jack welch

Anche per questo, nel 2010, Welch ha fondato il Jack Welch Management Institute, una scuola di business che offre istruzione e formazione manageriale. “È diventato il gold standard di grandezza, l’icona dell’immaginazione industriale“, ha detto a Bloomberg Jeffrey Sonnenfeld, un professore di economia dell’Università di Yale che conobbe il manager negli anni ’80.

